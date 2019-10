Come i giornali guadagneranno da Facebook News

De Laurentiis : “I giornali del nord trattano il Napoli Come una provinciale” : Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del pranzo Uefa con la dirigenza del Salisburgo facendo questa volta alcune osservazioni sulla stampa Nazionale Mi sento paladino della libertà e quando vedo qualche stolto che vuole ferirla mi arrabbio: Napoli è una filosofia di vita, un plus. Non riesco ad esempio a trovare onestà intellettuale nel fatto che il Milan ha fatto una modesta gara in cui ha ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti a cuore aperto : "Prima di fare il giornalista - Come ero ridotto per campare" : Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena, racconta al Giornale cosa faceva prima di fare il giornalista: "Lavoravo nell’azienda di famiglia. Si trova nel biellese e mi ha dato la possibilità di viaggiare e conoscere il mondo. Poi ho deciso di fare il giornalista: fino al 1999 d’estate lavoravo n

Occhi puntati sulla manovra. Come aprono i giornali stamattina : sulla manovra economica sono allo studio modifiche su Quota 100, per allungare le finestre di uscita. Novità in vista anche per il Reddito di cittadinanza, con meno vincoli per gli stranieri e una stretta, invece, per quanto riguarda gli ex terroristi e i mafiosi. Obiettivo: rastrellare risorse utili. Spunta poi la possibilità di aprire all'estensione della 14esima mensilità a un milione di persone. E sul carcere agli evasori, è al momento in ...

Rete Meteo Amatori è stato designato da Google Come Organizzazione Giornalistica Europea : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Quest’oggi abbiamo ricevuto una comunicazione da parte del noto motore di ricerca Google, che ci comunica che il nostro Blog di Meteorologia, Rete Meteo Amatori ( ReteMeteoAmatori.it ), è stato classificato come Organizzazione Giornalistica Europea. Estratto della mail ricevuta da Google Un riconoscimento che ci fa molto onore a conferma del nostro costante impegno a ...

Come una giornalista ha sconfitto la sua dislessia grazie alla tecnologia : Ai tempi del college, la futura giornalista e scrittrice Lisa Wood Shapiro avrebbe dovuto faticare a immaginare una vita adulta basata sulla scrittura, a causa della sua dislessia. Ma non è andata così e Shapiro, oggi, collabora con grandi testate (Come le versioni americane di Wired e Vogue) e ha scritto il libro Hot Mess Mom. La malattia non ha limitato le sue ambizioni, ma resta comunque un ostacolo da aggirare: senza strumenti di controllo ...

Leo Pari nei Thegiornalisti al posto di Tommaso Paradiso - le sue parole : “No comment grande Come una casa” : “La mia risposta alle voci di un mio coinvolgimento nei Thegiornalisti è un no comment grande come una casa", dice Leo Pari che potrebbe prendere il posto di Tommaso Paradiso nel gruppo. Il concerto al Circo Massimo di Roma e poi l'annuncio della carriera solista. I Thegiornalisti da un lato, l'ex frontman e voce Tommaso Paradiso dall'altro. Al centro l'amico comune Leo Pari, che era tra l'altro anche al Circo Massimo di Roma. Numerose ...

Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone - non con Thegiornalisti ma Come Tommaso Paradiso : Piccolo terremoto nella musica italiana. Attraverso le stories di Instagram Tommaso Paradiso annuncia il suo addio al gruppo Thegiornalisti. “Sono

Thegiornalisti sciolti - Tommaso Paradiso Come Cesare Cremonini e i Lùnapop «Le storie non sono eterne» : La musica italiana perde I The giornalisti: Tommaso Paradiso diventa solista come Cesare Cremonini ai tempi de i Lùnapop The giornalisti sciolti. Arriva come un fulmine a ciel sereno la spaccatura di ...

Come i giornali hanno raccontato lo scisma del Pd voluto da Renzi : Oggi l'annuncio ufficiale, ma per altro già anticipato con un'ampia intervista che appare su la Repubblica: Matteo Renzi lascerà il Partito democratico. “Non posso più stare assieme ai miei carnefici”, ha detto l'ex premier, che formerà un gruppo parlamentare autonomo alla Camera. Un addio non facile, in qualche modo combattuto anche da alcuni fedelissimi che, Come Nardella, hanno risposto che resteranno nel partito. L'ex premier ed ex ...