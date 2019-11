Come i giornali guadagneranno da Facebook News

Fonte : agi

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una sezione dedicata alle notizie, gestita in modo “indipendente” da un gruppo che mescolasti e professionisti con una formazione tecnologica, con un modello che darà “la gran parte degli incassi agli editori”. Così Mark Zuckerberg ha presentatoin un evento a New York, accanto a un ex nemico (adesso alleato): il ceo diCorp Robert Thompson.funziona La sezionesarà gratuita e partirà dagli Stati Uniti. Per ampliare il progetto servirà tempo. Le notizie non scorreranno nelfeed (la bacheca che ogni iscritto vede quando accede al social) ma in una sezione separata. Sarà segnalata da un'icona, proprioavviene per gli altri spazi simili già presenti suMarketplace o Video. Cliccando, si apriranno alcune opzioni: “Today's Stories” riguarda i titoli più importanti. Sarà la sezione curata con un maggiore intervento manuale, ...

