Cinema | arriva in Italia il 7 novembre la commedia crime ' Le ragazze di Wall Street'

Ospedale Bambino Gesù : arriva in reparto il Cinema per bambini e ragazzi : Con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, del regista Stefano Cipani, prende il via martedì 29 ottobre al Bambino Gesù il “Progetto cinema”. L’iniziativa, rivolta ai pazienti del reparto di Onco-Ematologia dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede, è promossa dall’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” in collaborazione con il cinema Farnese. Nella sala cinema appositamente attrezzata in reparto, verranno proposte una ...

Bambin Gesù - in reparto arriva Cinema per giovani pazienti : Roma – Con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, del regista Stefano Cipani, prende il via martedì 29 ottobre al Bambino Gesù il “Progetto cinema”. L’iniziativa, rivolta ai pazienti del reparto di Onco-Ematologia dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede, è promossa dall’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” in collaborazione con il cinema Farnese. Nella sala cinema appositamente attrezzata in reparto, verranno ...

Downton Abbey – Il Film arriva nelle sale Cinematografiche italiane : Downton Abbey - Il Film Dopo sei stagioni tramesse sulle reti Mediaset (Rete 4 e La5), le vicende di Downton Abbey sono pronte a sbarcare nei cinema italiani. Da domani, giovedì 24 ottobre 2019, il Film sequel della celebre serie britannica sarà infatti disponibile in diverse sale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati delle storie con protagonista la famiglia Crawley e la servitù al suo servizio. Downton Abbey – Il Film: ...

Dolittle - a gennaio arriva nei Cinema la nuova avventura con Robert Downey Jr : Sono passati dieci anni dalla realizzazione dell’ultimo episodio della saga del Dottor Dolittle, interpretata con successo in due film da Eddie Murphy e poi negli ultimi tre capitoli con protagonista Kyla Pratt. A fine gennaio 2020 (in Italia precisamente dal giorno 30) arriva nei cinema un nuovo capitolo, dal titolo "Dolittle" con un restyling completo del film a partire proprio dal protagonista. Proprio pochi giorni fa è stato diffuso il ...

Il 21 e 22 ottobre negli UCI Cinemas per la prima volta in Italia arriva “Shining-Extended Edition” : In anteprima un contenuto speciale di “Doctor Sleep”, il seguito della storia di Danny Torrance, in arrivo al cinema dal 31 ottobre A quasi quarant’anni dalla sua uscita, “Shining”, il capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, torna al cinema e per la prima volta in Italia nella versione estesa americana della durata di 144 minuti, con 24 minuti di scene inedite. Il 21 e 22 ottobre “Shining – Extended Edition” arriverà ...

Bohemian Rhapsody il campione del box office arriva su Sky Cinema e Now Tv : Bohemian Rhapsody la storia di Freddie Mercury e dei Queen arriva su Sky Cinema e Now Tv Quattro premi Oscar, la consacrazione di Rami Malek protagonista di Mr. Robot a stella del Cinema e un successo incredibile al Box office: Bohemian Rhapsody arriva su Sky Cinema e Now Tv in streaming lunedì 14 ottobre. Gli abbonati Extra già possono trovarlo nella sezione Primissime, inoltre il film oltre che alle 21:15 sarà anche alle 21:45 su Sky Cinema ...

Joker - il revisionismo supereroistico arriva al Cinema : Il film, interpretato da un eccezionale Joaquin Phoenix è una sorta di «Year One» del supercriminale, un po’ come la saga anni Ottanta sulle origini di Batman

Jerry Calà e la censura nel Cinema : "Non si può dire nulla che arrivano i sindacati" : "Il politicamente corretto sta uccidendo la commedia. Al cinema non si può più dire nulla ormai… è una vera ipocrisia!". Ha esordito così Jerry Calà nella serata inaugurale della seconda edizione del Terni Pop Film Fest, dove ha ricevuto il Premio alla carriera. Il comico, nell’incontro con il pubbl

Festa del Cinema di Roma 2019 incontri ravvicinati - tutte le date : apre Ethan Coen il 17 - John Travolta arriva il 22 ottobre - Bill Murray il 19 ottobre : Festa del cinema di Roma 2019 date incontri ravvicinati Uno dei momenti più belli della Festa del cinema di Roma sono gli incontri ravvicinati. Anche quest’anno la Festa del cinema di Roma 2019 ...

Casa del Cinema : da 3 a 6 ottobre arriva Scoprir - mostra del Cinema iberoamericano di Roma : Roma – Si terrà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre alla Casa del cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese), l’ottava edizione di Scoprir, mostra del cinema iberoamericano di Roma, a cura di Gianfranco Zicarelli, José Cantos e Laura Cid. Organizzata dall’Istituto Cervantes, in collaborazione con le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Portogallo, Perú, Repubblica ...

Negli UCI Cinemas arriva l’anteprima di Joker il 2 ottobre : Nei cinema UCI arriva l’anteprima dell’attesissimo Joker, vincitore del Leone d’Oro a Venezia. Joaquin Phoenix con un’interpretazione magistrale dà un nuovo volto al villain più famoso della DC . Tutti coloro che acquisteranno il biglietto online solo da UCI per il 2 e 3 ottobre riceveranno l’esclusivo poster da collezione. Proiezioni all’UCI Porta di Roma e all’UCI Parco Leonardo e all’UCI Roma Est Continuano le ...

Maratona Rambo : il quinto capitolo della leggendaria saga arriva nei The Space Cinema : Il quinto capitolo della leggendaria serie Rambo, trentasette anni dopo il primo film, sta per approdare nei The Space Cinema con l’ultima produzione della saga, Rambo – Last Blood. Per l’occasione The Space Cinema ha organizzato una speciale cineMaratonadedicata a tutti gli appassionati della saga che inizierà mercoledì 25 settembre alle ore 22.00 con la proiezione del primo film della serie, Rambo (1982), in versione originale con i ...

Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali : Ci sono storie d’amore che lasciano il segno…in questo caso l’orma. Alla Casa del Cinema, il prossimo 1 ottobre, torna

Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali - PET CARPET FILM FESTIVAL : arriva LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI DEDICATA AGLI animali CON TANTE STORIE