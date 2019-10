Cile | è caos | un milione di manifestanti invade Santiago La Farnesina | “Massima cautela”

Cile nel caos : saccheggi e disordini - tra i morti anche un bimbo di 4 anni. Cosa sta succedendo? : In Cile è caos . L’aumento del prezzo del biglietto della metropolita ha innescato le proteste. Le ragioni del malcontento popolare, tuttavia, sono più profonde e segnate da marcate disuguaglianze sociali. Il governo ha decretato il coprifuoco e l’esercito ha sparato sui manifestanti. In meno di una settimana sono già 18 le vittime, tra cui un bimbo di 4 anni. Il presidente Sebastian Piñera ha chiesto scusa e ha annunciato un pacchetto di misure ...

Cile nel caos per il caro vita - almeno 11 morti. Il presidente : “Siamo in guerra contro un nemico potente” : E' di almeno 11 morti il bilancio delle proteste in Cile, secondo quanto confermato dalle autorità di Santiago dopo tre giorni di tumulti e saccheggi a causa dell'annuncio di nuovi rincari e per l'elevato costo della vita. "Siamo in guerra contro un nemico potente, implacabile, che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a usare la violenza e la delinquenza senza alcun limite", ha dichiarato il presidente Sebastian Pinera, accusato a sua ...