Ciclismo | Giro della Nuova Caledonia 2019 | Manuele Tarozzi fa esultare la rappresentativa

Ciclismo – Nibali analizza il Giro 2020 - la sincerità dello Squalo : “ecco cosa non mi piace” : Vincenzo Nibali sincero sul percorso del Giro d’Italia 2020 svelato pochi giorni fa a Milano: le parole dello Squalo dello Stretto E’ stato presentato pochi giorni fa il Giro d’Italia 2020: la 103ª edizione della Corsa Rosa si prospetta ricca di spettacolo ed emozioni, con l’esordio assoluto in rosa di Peter Sagan. Vincenzo Nibali non è stato presente a Milano alla presentazione, poichì si trova negli Stati Uniti ...

Ciclismo – Egan Bernal rinuncia al Tour de France? “Il Giro mi piace davvero - ma non voglio…” : Egan Bernal indeciso: le sensazioni del campione in carica del Tour de France sulle competizioni del prossimo anno Sono state svelate nei giorni scorsi le edizioni 2020 del Tour de France e del Giro d’Italia. In Francia non è mancato, alla presentazione della Grande Boucle, il campione in carica, Egan Bernal, che però potrebbe decidere di non difendere il titolo il prossimo anno, colpito positivamente dal percorso della Corsa Rosa: ...

Ciclismo – Peter Sagan verso il ritiro? Alla presentazione del Giro2020 la clamorosa affermazione : “ho sempre detto che…” : Petere Sagan apre ad un clamoroso ritiro? Le parole dello slovacco Alla presentazione del Giro d’Italia 2020 Si è svolta ieri a Milano la presentazione della 103ª edizione del Giro d’Italia: agli tustudi Rai era presente anche Peter Sagan che ha annunciato che farà la sua prima apparizione Alla Corsa Rosa. Sagan, a margine della presentazione, ha parlato dell’importanza di divertirsi, vista la ‘pesantezza’ ...

Ciclismo : Monreale prima partenza in Italia del Giro : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "E' un grande orgoglio annunciare che la partenza del Giro d’Italia, sul territorio nazionale, quest’anno sarà da Monreale". Ad annunciarlo, al rientro dall'Ungheria, è il presidente del consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia insieme al sindaco Alberto Arcidiac

Ciclismo – Peter Sagan al Giro d’Italia 2020? Sui social un interessante indizio [FOTO] : Peter Sagan pronto per un importantissimo annuncio: lo slovacco della Bora parteciperà al Giro d’Italia 2020? Nonostante alcune indiscrezioni che sembrano aver anticipato il percorso del Giro d’Italia 2020, solo domani si saprà ufficialmente quali saranno le tappe e le terre che la Corsa Rosa percorrerà nella sua 103ª edizione. E’ già noto che si partirà da Budapest, il 9 maggio, ma non è ancora stato reso noto come ...

Ciclismo - il programma di Vincenzo Nibali per il 2020 : Giro d’Italia per scaldarsi verso Olimpiadi e Mondiali? I piani dello Squalo - ossessione Liegi : Il 2020 sarà un anno ricco di novità per Vincenzo Nibali che incomincerà l’avventura con la Trek-Segafredo, corazzata statunitense con sponsor e matrice italiana che si è accaparrata le prestazioni dello Squalo in uscita dalla Bahrain-Merida. La stagione del siciliano è stata discreta anche se da un fuoriclasse del suo calibro ci si aspetta sempre tantissimo, molto di più che un secondo posto al Giro d’Italia e una vittoria di tappa ...

Ciclismo - il programma di Fabio Aru per il 2020 : punta tutto sul Tour de France e rinuncia al Giro d’Italia? I piani del Cavaliere : Fabio Aru è reduce da una stagione davvero molto complicata, incominciata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra e conclusa col ritiro alla Vuelta di Spagna dove era andato in difficoltà più volte dopo aver disputato un discreto Tour de France. I problemi riscontrati in terra iberica sarebbero causa di un virus che ha debilitato il Cavaliere dei Quattro Mori, impedendogli di decollare in questa annata che doveva ...

Ciclismo - Egan Bernal : “Mi piace il percorso - ma deciderà la squadra se andrò al Giro o al Tour” : Presentata oggi a Parigi l’edizione numero 107 del Tour de France. Annunciato il percorso della Grande Boucle 2020 che promette sicuramente spettacolo: la partenza da Nizza sarà già entusiasmante, da aggiungere davvero tantissime tappe di montagna ed una sola cronoscalata che favorisce sicuramente gli uomini di fondo. Presente in terra transalpina c’era ovviamente Egan Bernal, detentore del titolo. Le parole del colombiano ...

Ciclismo – Nibali - l’amore per il Giro e la passione nel sangue : “desideravo di poter correre sin da bambino” : Vincenzo Nibali, la passione per il Ciclismo e l’amore per il Giro d’Italia: le parole dello Squalo al Festival dello Sport Continua il Festival dello Sport: tanti campioni e fenomeni si stanno alternando a Trento, per il grande evento sportivo. Oggi è stato il turno di Vincenzo Nibali, reduce da un Lombardia non troppo soddisfacente. Lo Squalo dello Stretot ha parlato del suo amore per il Ciclismo: “desideravo sin da ...

Ciclismo : a Mollema il Giro di Lombardia. L'olandese vince la 113a edizione : Bauke Mollema ha vinto in solitaria la 113/a edizione del Giro di Lombardia di Ciclismo, con il tempo di 5h52'59". L'olandese della Trek-Segafredo è scattato in contropiede sul Civiglio, a circa 18 chilometri dell'arrivo, e ha fatto il vuoto per trionfare nella prima classica Monumento della carrie

Ciclismo – Al Giro d’Italia un omaggio a Gimondi : “non è detto che non si faccia un passaggio nel suo paese natale” : Gimondi omaggiato al Giro d’Italia? Non è escluso un pasasggio dal suo paese natale La scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del Ciclismo. L’ex campione italiano è stato già omaggiato ai Mondiali e lo sarà ancora anche al Lombardia, ma c’è chi pensa anche ad un gesto speciale anche al Giro d’Italia. Paolo Bellino, direttore di RCS sport, non ha infatti escluso un passaggio da ...

Ciclismo - Giro di Lombardia : percorso adatto a Nibali - in Tv il 12 ottobre su Rai 2 : Ultima corsa illustre della stagione, sabato 12 ottobre si svolgerà l’edizione numero 113 del Giro di Lombardia. Partenza da Bergamo nel segno del compianto Felice Gimondi, bergamasco di Sedrina, a cui è dedicata la ‘Classica delle Foglie Morte’ di quest’anno. Un’edizione speciale, dunque, in ricordo del campione quest’estate scomparso, che Il Lombardia ha visto arrivare primo per due volte: nel 1966, in un podio stellare completato da Merckx e ...

Ciclismo : Julian Alaphilippe non sarà al via della Milano-Torino e del Giro di Lombardia : “La mia incredibile stagione è giunta al termine. Ho lavorato duramente per cercare di essere al top quest’anno, con le classiche e il Tour de France ma ora la mia forma è in calo. Volevo correre in Italia e dare il massimo per la squadra, ma ora voglio prepararmi al meglio per la prossima annata ed essere al 100% nel 2020“. He's won Milano-Sanremo, Strade Bianche, Fleche Wallonne, two stages at the Tour de France and the ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia oggi - orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : oggi (5 ottobre) andrà in scena la 102esima edizione del Giro dell’Emilia. Tutti i più grandi protagonisti si sfideranno nel finale di corsa che sarà caratterizzato dall’arrivo in salita a San Luca. Lo scorso anno a vincere fu Alessandro De Marchi con una splendida azione da grandissimo corridore, quest’anno il rosso di Buia Andrà alla ricerca del bis ma ci sono numerosi scalatori volenterosi di dettar legge sul mitico colle ...