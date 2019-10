Che Tempo che Fa su Rai 2 domenica 27 ottobre alle 19 | 40 e alle 21 | gli ospiti

Maltempo Piemonte - ingenti danni all’agricoltura nell’Alessandrino : “Anni prima Che le terre tornino fertili” : L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, ha effettuato un sopralluogo nell’area alluvionata del territorio alessandrino, su invito di Cia e Confagricoltura. Lo scenario che si è trovato davanti è stato quello di campi ancora invasi dall’acqua e coperti di detriti, tronchi, rocce e ghiaia; strade interrotte, argini crollati, vigneti crollati e attrezzature devastate. Ci andranno anni, spiegano ...

Maltempo : allerta rossa su Sicilia - a Caltagirone scuole chiuse anChe domani : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - scuole chiuse anche domani a Caltagirone, in provincia di Catania, dato il perdurare dell'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia. Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Cari

Maltempo - Allerta rossa in Sicilia : scuole chiuse anChe Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO IN DIRETTA : anche domani, Sabato 26 ottobre, le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni Siciliani dove imperversa il Maltempo che sta provocando gravi criticità. Ha iniziato a diluviare tra Catania e Messina, nell’area di convergenza compresa tra Etna, Nebrodi e Peloritani dove ci aspettiamo una vera e propria alluvione nella prossima notte. molti Sindaci, a causa dell’Allerta rossa emanata oggi dalla protezione civile anche per la giornata di ...

Allerta Meteo in gran parte della Calabria : maltempo anChe domani - la provincia di Reggio Calabria la più colpita : La protezione civile della Calabria ha emanato un messaggio di Allerta Meteo con avviso di criticità per tutta la giornata di oggi. In particolare, fino alle 24:00 è prevista criticità Meteo marino-costiera con piogge e temporali diffusi sul versante ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Piogge e rovesci o temporali isolati nelle province di Crotone e Catanzaro fascia ionica. Venti forti su tutte le zone di Allerta Meteo. ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anChe Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anChe Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Che Tempo che fa - da Fabio Fazio il cardinale Zuppi : tortellini e Salvini - prosegue la battaglia contro la Lega : Sua Eminenza cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco lo scorso 5 ottobre e già Arcivescovo di Bologna, sarà ospite di Fabio Fazio nella quinta puntata di Che tempo Che Fa, domenica 27 ottobre su Rai2, dalle ore 21.00. Proprio quello Zuppi che fu protagonista della polemica dei tortellini

Modica - Abbate : assurdo - cittadini arrabbiati perchè oggi non c'è maltempo : Modica, Abbate: dispiace leggere commenti di cittadini arrabbiati perchè oggi non c'è l'ondata di maltempo prevista ieri. Si legge su facebook

DIRETTA/ Partizan ManChester United - risultato 0-1 - video streaming tv : Secondo tempo : DIRETTA Partizan Manchester United streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata dei gironi di di Europa League.

Maltempo Liguria : a Ceranesi frana la strada Che porta a Santa Marta : La pioggia di oggi ha causato una frana vicino via Parodi sulla provinciale 4 a Ceranesi, nei pressi del cantiere del Terzo Valico. La strada, che porta a Santa Marta, era già stata chiusa a causa di un movimento del terreno per consentire i lavori di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La frana ha fatto crollare i tubi di cemento che erano stati messi come muro di contenimento, facendo sprofondare la carreggiata e ...

Che Tempo che fa - colpaccio Fabio Fazio : in studio Emma Marrone - il ritorno in tv dopo la malattia : A Che tempo che fa Emma Marrone sarà l'ospite di Fabio Fazio. La cantante torna in televisione dopo i problemi di salute che l'hanno fermata. "Chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e torno da voi", scriveva sui social per tranquillizzare i fan. Ora Emma Marrone è tornata sulle scene

Maltempo Valle D’Aosta : masso sulla strada regionale di ValsavarenChe : Continuano i danni causati dal Maltempo nel Nord Ovest Italia. L’ultimo tratto della strada regionale di Valsavarenche, prima dell’abitato di Pont, è stato chiuso al traffico dopo la caduta di un masso, causata dalle precipitazioni delle ultime ore. La scarsa visibilità ha ostacolato oggi i sopralluoghi geologici. “Domani a mezzogiorno – ha riferito il sindaco Giuseppe Dupont – cercheremo di fare il punto della ...

Un uomo in pensione occupa il suo tempo nel modo più dolce Che ci sia : David, un uomo in pensione, ex manager ha deciso di occupare il suo tempo nel modo più dolce che ci sia. Due volte a settimana si reca in un ospedale di Atlanta, nel reparto do neonatologia e va a cullare i bambini. E’ lui stesso a raccontare così:“Sono loro che danno a me di più di quanto io dia a loro” L‘uomo va in reparto, prende in braccio a turno i bambini che sono nelle incubatrici e li culla dando loro quel contatto fisico che ...

Maltempo Liguria : piogge diffuse e temperature in calo - celle temporalesChe “seguite con molta attenzione” : In Liguria dalla mezzanotte è scattata l’allerta meteo arancione ma, nonostante le piogge intense e le temperature in leggero calo, non si registrano gravi criticità. Dalla Corsica si stanno generando celle temporalesche che risalgono il Mar Ligure che “si stanno scaricando in mare – ha spiegato Federico Grasso, esperto Arpal – ma vanno seguite con molta attenzione. Potrebbero sciogliersi o disgregarsi prima di arrivare ...