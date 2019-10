Championship | i tifosi Swansea deridono Emiliano Sala prima del derby con il Cardiff

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 26 ottobre 2019) SportMediaset riporta il macabro scherzo deidelloin occasione delgallese con ilin programma domenica alle 13 al Liberty Stadium e valido per la 14esima giornata di. sui social network sono infatti comparse delle foto che ritraggono finti biglietti aerei con su scritto il nome di, l’attaccante argentino tragicamente scomparso lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo mentre volava da Nantes a. Vergogna assoluta. Idello #in vista delcol #, hanno stampato questi biglietti distribuendoli per tutta la città. Biglietti aerei per prendere in giro. Follia. pic.twitter.com/uowFAMvyVZ — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) October 26, 2019 Un episodio che ha sconvolto il Regno Unito, incluso lo stesso, che ha dichiarato in un comunicato Stiamo lavorando a stretto ...

