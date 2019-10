Centrosinistra | quei sorrisi finti davanti ai flash che alle elezioni portano male

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Non hanno mai avuto una lunga storia, leanze nelimmortalate in uno scatto. Coalizioni, vere o presunte, rappresentate da una foto dei loro leader che spruzzano felicità da tutti i pori. E ora, la storia sembra ripetersi con l’immagine che immortale sul parco di Nanni (Terni) tutti uniti, appassionatamente e per la prima volta, il segretario Pd, Nicola Zingaretti, il capo politico 5 stelle Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte e il ministro di Leu, Roberto Speranza. Una foto che intende sancire la nuovaanza diin una regione, l’Umbria, che tra quarantott’ore eleggerà il suo nuovo governatore. Una foto, quella dei quattro componenti del Conte 2, che richiama alla memoria quella di Vasto, storico scatto da cui è iniziato il declino del. La “foto di Vasto” ritrae l’immagine di Antonio Di Pietro, Niki Vendola e Pier Luigi Bersani sul ...

