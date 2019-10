Cento miliardi di evasione ma il governo punisce solo partite Iva e piccole

Fonte : today

(Di sabato 26 ottobre 2019) "Molti di fronte al bivio preferiscono pagare gli stipendi piuttosto che le tasse". Per il vicepresidente di Unimpresa...

ANDREAZANETTIN : RT @ErmannoKilgore: #ottoemezzo #crozza La domanda delle cento pistole che i giornalisti a #Salvini non fanno mai, è : “al governo per fare… - unaironeblu : RT @ErmannoKilgore: #ottoemezzo #crozza La domanda delle cento pistole che i giornalisti a #Salvini non fanno mai, è : “al governo per fare… - ringetto65 : RT @ErmannoKilgore: #ottoemezzo #crozza La domanda delle cento pistole che i giornalisti a #Salvini non fanno mai, è : “al governo per fare… -