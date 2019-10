Celiachia | nanoparticella contenente glutine potrebbe curare la malattia

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Negli ultimi anni sono tanti gli studi che si sono fatti sulla possibilità di scoprire un “antidoto” per guarire dalla. Laè unaautoimmune sempre più diffusa: durante il convegno annuale The Future of Celiac Disease è emerso che in Italia colpisce circa 600 mila persone. Qualche giorno fa è stata diffusa la notizia della scoperta di unachela. La ricerca è stata effettuata dai ricercatori del Northwestern Medicine di Chicago. La, secondo i ricercatori, si combatterebbe proprio con il, il suo principale nemico. Unabiodegradabileessere in grado di permettere ai celiaci di mangiare cibi consenza provocare effetti negativi. Risultati della ricerca I risultati della ricerca sono stati illustrati in occasione della conferenza European Gastroenterology ...

cangelmar : RT @ilSalvagenteit: #Celiachia, inventata nanoparticella che permette d'ingerire cibo con #glutine - IlMattinoFoggia : Nanoparticella ‘inganna’ gli anticorpi e ferma la #celiachia - BlogNews_it : Celiachia: una nanoparticella biodegradabile sarebbe in grado di bloccare la malattia -