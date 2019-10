Cosenza - falsi corsi operatore socio sanitario a Castrovillari : 6 arresti. Un truffato si è ucciso - Procuratore : “Ipotesi di istigazione al suicidio” : Organizzavano finti corsi da operatore socio sanitario ed operatore socio sanitario con formazione complementare. Per questo il Gip del Tribunale di Castrovillari , su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri del Gruppo Tutela della Salute di Napoli, nei confronti di 6 persone appartenenti a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa e falso. È ...

Calabria - chiesto il processo per il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla : “Appalti in cambio di telefono e sistema di sorveglianza” : L’appalto del noleggio delle apparecchiature per eseguire le intercettazioni in cambio di un’utenza telefonica e dell’impianto di videosorveglianza per la sua abitazione privata. Ma anche false annotazioni di servizio per coprire un carabiniere finito nei guai per i suoi rapporti con soggetti legati alle cosche. Corruzione in atti d’ufficio e falsità ideologica. I pm di Salerno vogliono processare il procuratore di Castrovillari Eugenio ...