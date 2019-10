Cancro | gli obesi hanno il 50% di possibilità in più di contrarre la malattia | lo studio

Oroscopo del 27 ottobre : Luna in Bilancia - tensioni in famiglia per il Cancro : Il weekend è ormai arrivato, vediamo quali sono i presagi degli astri per i 12 segni dello zodiaco per quanto riguarda amore, lavoro e salute di domenica 27 ottobre. Sarà una giornata molto vantaggiosa per la Bilancia, che potrà fare affidamento sulla Luna nel segno. Al contrario gli alti e bassi non mancheranno per il Leone, protetto da un quadro astrale contrastante e per il Cancro, che potrebbe affrontare delle problematiche in famiglia e/o ...

La moglie di Nainggolan continua la battaglia contro il Cancro : Cos'ho fatto di male per meritarmi questo? : La moglie di Radja Nainggolan ha annunciato lo scorso luglio di avere il cancro. Un brutto annuncio che ha sconvolto la sua famiglia e i migliaia di fan che la seguono da tempo. Claudia sui social spesso si sfoga, si è mostrata quando si è rasata i capelli e non ha paura di farsi vedere nella sua fragilità. Claudia è una leonessa che vuole e deve vincere questa "guerra" per sé, ma anche per la sua famiglia.\\Aysha e Mailey, le due figlie, danno ...

NBA – Grave lutto per Shaquille O’Neal : la sorella Ayesha ha perso la sua battaglia contro il Cancro : Grave lutto nella famiglia di Shaquille O’Neal: la sorella Ayesha è morta nella giornata di ieri dopo una battaglia di 3 anni contro il cancro Il mondo NBA si stringe intorno alla famiglia di Shquuille O’Neal. L’ex leggenda dei Los Angeles Lakers ha perso la sorella Ayesha Harrison-Jax, morta nella giornata di ieri a soli 40 anni. La donna stava combattendo contro il cancro da 3 anni a questa parte.L'articolo NBA – ...

Jayda McCann è morta nel sonno. Tra le più note del web - a 24 anni ha perso la battaglia contro il Cancro : Una notizia sconvolgente colpisce tutti i suoi fan, che l’avevano amata e seguita sul noto social network Instagram. La giovane beauty influencer irlandese Jayda McCann ha lottato con tutte le sue forze per avere la meglio sulla malattia, ma la battaglia è risultata purtroppo inutile. La 24enne è stata uccisa dal cancro, precisamente da una rara e maligna forma di sarcoma, denominata PEComa. Lei non si era mai vergognata del suo stato di salute ...

“Questo è per Claudia”. Radja Nainggolan - il dolce gesto per la moglie che lotta contro il Cancro : Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, aveva raccontato il ”nuovo percorso della vita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno.\\La donna, che dal centrocampista di nuovo al Cagliari ha avuto ...

Chef Rubio - hater gli augura il Cancro - lui attacca Salvini : 'Stanco dei tuoi sostenitori' : Continua il duello social tra Chef Rubio e Matteo Salvini. Mercoledì 16 ottobre l'ex rugbista, ora celebre cuoco televisivo, aveva nuovamente punzecchiato il leader leghista, che a causa di un malore non ha potuto partecipare ai funerali dei due poliziotti uccisi a Trieste. In seguito però, il protagonista di "Camionisti in trattoria", è stato a sua volta bersaglio di haters che, sostenendo il segretario del partito di via Bellerio, gli hanno ...

Mamma sta morendo di Cancro - il marito e i figli organizzano Natale in anticipo : Un cancro terminale non sta lasciando scampo ad una Mamma di 43 anni, così il marito ha organizzato una raccolta fondi per...

Morta la blogger Elisabetta Cirillo : come Nadia Toffa raccontava online la battaglia al Cancro : Dopo una lunga battaglia con il cancro è Morta Elisabetta Cirillo. Proprio come Nadia Toffa, la 33enne bresciana ha raccontato quotidianamente la sua malattia nel blog "Lisa in the...

Un giudice donna decide di toglierle i due figli perchè malata di Cancro : Un giudice donna, Nancy Gordon ha ordinato che due bimbi di 5 e 11 anni debbano lasciare la loro casa e abbandonare al suo destinato la madre di soli 36 anni malata di cancro. La donna, che si è vista sottrarre i propri figli da una sentenza assurda di un giudice, si chiama Alaina Giordano. Alaina è stata chiamata in causa dall’ex marito che ha chiesto e ottenuto l’affido dei due bambini. A decide è stato un giudice ...

Addio Tina Galante - la giornalista ha perso la battaglia contro il Cancro : era seguitissima sui social : “Tutte le scarpe che ho indossato si sono rivelate inadatte al percorso della vita. Le ho buttate e ho continuato a piedi scalzi..” . Questo l’ultimo messaggio postato poche ore prima di morire da Tina Galante , amatissima insegnante , storica blogger e giornalista. Una scomparsa che ha destato commozione e dolore tra i tanti suoi amici e chi aveva avuto modo di apprezzare il suo spirito battagliero attraverso le riflessioni ...

Brescia - muore Elisabetta : raccontava sui libri e sui social la battaglia contro il Cancro : Combatteva un cancro al seno da 5 anni. Con determinazione, speranza e coraggio. Ma non ce l’ha fatta. E’ morta a 33 anni Elisabetta Cirillo, scrittrice e influencer Bresciana che raccontava sui libri e sui social la malattia che l’aveva colpita. Una battaglia che ha sempre portato avanti con estrema ostinazione, fino all’ultimo giorno. Nata a Brescia il primo agosto 1986, Elisabetta aveva avuto modo di viaggiare in ...

Elisabetta Cirillo non ce l’ha fatta : il Cancro si è portato via il suo meraviglioso sorriso [FOTO] : La leonessa non ce l’ha fatta. Elisabetta Cirillo è morta. Il male è riuscito a vincere sul suo coraggio, sulla sua forza e sul suo enorme amore per la vita. A giugno aveva realizzato il suo sogno d’amore: si era sposata. Ad agosto aveva compiuto 33 anni. E due giorni fa, mercoledì 9 ottobre, se n’è andata in silenzio, portando con sé il suo dolce sorriso contagioso. Era la seconda volta in cui il tumore la metteva alla prova. ...