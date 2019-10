Campo Ligure | riapre domenica sera la statale della Valle Stura interrotta dalla frana

Rossiglione e Campo Ligure - Borrelli : «Via alla dichiarazione dello stato di emergenza» : Il sindaco di Genova Bucci: «Se non ci fosse stato il vento sarebbe successo a Genova». Sopralluogo di Toti nei luoghi colpiti dal disastro

Maltempo Liguria : ancora chiusa per frana la statale 456 a Campo Ligure : Si lavora ancora sulle strade tra Liguria e Piemonte tra la Valle Stura e il basso alessandrino, i punti più colpiti dai nubifragi della scorsa notte che hanno causato frane e allagamenti con conseguenti interruzioni della viabilità. Sul fronte della Liguria resta chiusa in entrambe le direzioni, la statale 456 a Campo Ligure a causa di una frana. Dagli aggiornamenti di Anas invece è stata riaperta sul fronte piemontese, in orario diurno, la ...