Calciomercato Juventus | Rugani ha rinnovato il contratto | lo conferma il bilancio

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) L'assemblea degli azionisti dellaha dato molti spunti interessanti, dal mercato all'investimento in infrastrutture fino ad arrivare alle vicende extra calcistiche come il saluto militare di Demiral in Francia-Turchia. A tenere banco però è soprattutto il, in particolar modo i possibili investimenti futuri (considerando i 300 milioni di aumento di capitale) ed alcuni rinnovi digià effettuati o da effettuare nei prossimi mesi. Proprio neld'esercizio si trova la voce di un rinnovo dipassato in secondo piano, ovvero quello del difensore centrale Daniele, che dopo il primo rinnovo datato fine marzo 2019 fino al 2023, ha avuto un ulteriore prolungamento con relativo ritocco dell'ingaggio fino al 2024. Un ulteriore attestato di stima per il difensore toscano, dato per partente in estate ma che è rimasto anche per il grave ...

GoalItalia : La Juve pensa in grande: per Kylian Mbappé ci vogliono 380 milioni ? - forumJuventus : Calciomercato: 'Mbappè vale 380 milioni. Dopo l’arrivo di CR7 la Juventus non si ferma più. La squadra bianconera o… - romeoagresti : #Juve al lavoro per chiudere l’arrivo di #Soulé (2003) dal #Velez // Juve are working on signing Soulé from Velez… -