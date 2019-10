Calcio a 5 | qualificazioni Mondiale 2020 | l’Italia è pronta alla prova del nove contro

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) L’Italia si prepara per scendere in campo domani a Ebolil’Ungheria per la partita finale del Gruppo 4 di qualificazione aldia 5. Al momento gli azzurri capitanati dal ct Alessio Musti si trovano in testa al raggruppamento con 4 punti conquistati grazievittoria arrivatal’Inghilterra, a pari punti con la sorpresa Bielorussia che è riuscita ad avere la meglio 2 a 0 della formazione magiara nell’indi ieri. Al Pala Sele andrà in scena un indecisivo in quanto è fondamentale per il prosieguo della competizione riuscire a passare come primi del girone, il che significherebbe mantenere il fattore campo in vista del prossimo turno élite che si svolgerà dal 28 gennaio al 2 febbraio. Ovviamente la priorità resta quella della qualificazione, e per gli azzurri in questi termini risulta fondamentale il goal segnato ...

