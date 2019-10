Cagliari | gambiano molesta due ragazze | fermato | ha precedenti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Federico Garau Lo scorso mese di febbraio, il 27enne Ebrima Dampha aveva già aggredito e palpeggiato una donna per strada. Giovedì la doppia aggressione: iltore ha attaccato due, a distanza di poco tempo l'una dall'altra È finito in manette aun cittadino straniero accusato di avere commesso violenza sessuale nei confronti di due giovani donne. L'episodio nel pomeriggio di giovedì, quando l'extracomunitario, un 27enne del Gambia, ha colpito in due differenti occasioni. Il primo caso si è verificato in via Sant'Ignazio, nei pressi dell'Orto Botanico. Afferrata e spinta contro un muro, la prima vittima, una 23enne è stata palpeggiata prima di riuscire a divincolarsi ed a mettersi ad urlare. Le sue grida hanno messo in fuga iltore che, per nulla scoraggiato, ha continuato a spostarsi alla ricerca di un'altra preda. Giunto all'altezza di via ...

