Brescia-Virtus Bologna oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca oggi uno dei tre anticipi della sesta giornata di campionato, in cui si trovano di fronte la Germani basket Brescia e la Segafredo Virtus Bologna. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta in EuroCup: per gli uomini di Vincenzo Esposito è stato particolarmente rovinoso il KO per 35-61 contro il Darussafaka in una partita che di guardabile ha avuto poco su entrambi i fronti, mentre per quelli di Sasha Djordjevic quella di Patrasso, ...

Pagina di modifica eventi Basket - EuroCup 2019-2020 : programma - orari e tv delle squadre italiane. In campo Venezia - Virtus Bologna - Brescia e Trento (22-23 ottobre) : Dopo il caldo week-end di campionato, a partire da domani, martedì 22 ottobre, tornerà l’EuroCup 2019-2020. Nei due giorni centrali della settimana è in programma la quarta giornata che vedrà impegnata tutte e quattro le squadre italiane in match che iniziano a valere doppio nell’ottica del passaggio del turno. Ad aprire la settimana di EuroCup sarà la Virtus Segafredo Bologna che ancora imbattuta giocherà sul campo del Promitheas, ...

Risultati Serie A Basket – Virtus Bologna inarrestabile : crollano Brescia e Venezia : La Virtus Bologna consolida il primo posto in classifica: crollando Brescia e Venezia Tante sfide di Basket in questo sabato sera: sorride la Virtus Bologna, che manda al tappeto davanti al suo pubblico il Varese. I padrodni di casa hanno conquistato un’importante vittoria, col punteggio di 87-80, che permette alla squadra bolognese di confermare il primo posto in classifica, consolidandolo. Ko invece per Brescia, che ha ceduto a ...

Basket - 5a giornata Serie A 2019-2020 : la Virtus infila la quinta - Treviso vince il derby veneto. Trieste supera Brescia : Sono tre gli anticipi della quinta giornata di una Serie A che ha in questo momento un’assoluta dominatrice, la Virtus Bologna. La squadra di Djordjevic si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno, dopo la vittoria contro la Openjobmetis Varese per 87-80. Ancora una grande prestazione di Milos Teodosic, che ha trascinato la Virtus con 19 punti, mentre ai lombardi non sono bastati i 27 punti di un clamoroso Josh Mayo. Match che ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 4a giornata : storica Brindisi - espugnata Milano. Virtus Bologna in testa da sola - ok Venezia - Reggio Emilia e Brescia : Tante le partite decise con largo anticipo in questo pomeriggio della quarta giornata di Serie A 2019-2020, ma la sola volta in cui il punteggio resta in bilico fino all’ultimo è anche quella in cui si fa la storia. Al Forum di Assago, infatti, per la prima volta Brindisi esce vittoriosa dal confronto con Milano, giocando una partita di altissimo valore. Andiamo a vedere tutto il dettaglio dell’accaduto nel pomeriggio, che consegna ...

Serie A Basket – La Virtus Bologna trionfa e si prende la vetta della classifica - sorridono anche Brescia e Reggiana : Bene la Virtus Bologna: vittoria e balzo in vetta alla classifica, bei successi anche per Brescia e Reggiana E’ in corso la quarta giornata del campionato italiano di Basket di Serie A. Dopo il ko di Milano contro Brindisi possono invce sorridere Brescia e Reggiana, che hanno trionfato rispettivamente contro Trento e Cremona con i punteggio di 92-66 e 85-71. Giornata amara invece per Pesaro che cede alla Virtus Bologna, che si prende ...

Basket - Virtus Bologna e Brescia all’esordio - domani - in Eurocup. La presentazione delle due squadre : Inizia domani (mercoledì 2 ottobre) l’avventura della Virtus Bologna e della Leonessa Brescia nella diciottesima edizione dell’Eurocup, secondo trofeo continentale per prestigio. Il sodalizio bolognese dovrà vedersela con i tedeschi della Ratiopharm Ulm. Per la Leonessa, invece, sfida molto complicata con i russi dell’Unics Kazan, squadra che l’anno scorso raggiunse le semifinali e fu estromessa dalla competizione solo ...