Bolivia | Evo Morales rieletto presidente per la quarta volta

Fonte : blogo

(Di sabato 26 ottobre 2019) Evoè statoper laconsecutivadellasecondo quanto conferma il Tribunale elettorale: il leader socialista ha superato Carlos Mesa, l’avversario (di centrodestra) che aveva più chance, con il 47,08% dei voti, staccandolo di oltre 10 punti percentuali (36,51%), soglia necessaria per la vittoria al primo turno. Le accuse di brogli aè alla guida del suo paese dal 2006. La riconferma, che ha già suscitato polemiche e scontri di piazza, avviene quindi dopo il primo turno delle elezioni avvenuto domenica scorsa, cui sono seguiti i disordini e le accuse di brogli elettorali indirizzate al governo.I risultati, ha fatto sapere il Tribunale elettorale, fanno riferimento al 100% dei voti scrutinati: lo spoglio assicurano i giudici si è basato su liste di elettori "verificate ed affidabili", respingendo le accuse ...

Simona53313767 : RT @Lantidiplomatic: Il Movimento dei Paesi Non Allineati sostiene il trionfo elettorale di Evo Morales in Bolivia - ALBA LATINA - #Evo… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Il Movimento dei Paesi Non Allineati sostiene il trionfo elettorale di Evo Morales in Bolivia - IacobellisT : AntiDiplomatico:Il Movimento dei Paesi Non Allineati sostiene il trionfo elettorale di Evo Morales in Bolivia -