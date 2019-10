BMW - Restyling in vista per la Serie 6 GT

Fonte : quattroruote

(Di sabato 26 ottobre 2019) Parallelamente aldella5, attualmente in fase di sviluppo, la BMW sta portando avanti l'aggiornamento della cugina6 GT, della quale abbiamo a disposizione le prime foto spia.ispirato alla5. La cinque porte tedesca dovrebbe riprendere dalla5 il nuovo look del frontale, con gruppi ottici e doppio rene rivisti: si notano infatti le luci diurne a Led dal disegno totalmente nuovo, mentre le prese d'aria nel paraurti sono per il momento celate dietro alle pellicole. Nella zona posteriore si nota un paraurti aggiornato, ma non è escluso che anche i fari siano destinati a cambiare disegno.Elettroni in arrivo. Detto del design, è probabile che la6 riceva aggiornamenti all'infotainment e alla gamma propulsori, seguendo alla lettera le evoluzioni della "cinque". Fino a oggi per la GT non sono state proposte varianti elettrificate ma ...

