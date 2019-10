Bimba disabile senza scuolabus Il sindaco non ci sta | Trasporto assicurato

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) "Ci risiamo! Un'altra discriminazione! Questa volta tocca ad una piccola alunna. Si chiama Giulia, abita a Scafa ed è unacon disabilità, per questo usa una carrozzina. Vorrebbe andare a scuola insieme a tutti i suoi compagni ma a lei non è permesso. Almeno non come fanno tutti gli altri". Inizia così la denuncia dell'Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo che si scaglia contro ildi Scafa (Pescara)."Tutti gli alunni prendono lo, ma lei non può salire perché il pulmino non è accessibile - si legge ancora nel post su Facebook -. I genitori più volte e da tempo avevano fatto presente la situazione al Comune, ma le risposte ricevute erano: 'Non ci sono i soldi per uno nuovo; rendere accessibile quello presente è troppo dispendioso e toglie troppi posti'". Nella denuncia online si fa anche riferimento a "Un piccolo mezzo di un solo posto con autista ...

