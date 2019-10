Berrettini si ferma | Thiem in finale a Vienna

Berrettini : non si ferma più in semifinale a Vienna e nei top 10 : Matteo Berrettini non si ferma più: raggiunge l'ottava semifinale stagionale e si garantisce, da lunedi' prossimo ingresso nella top ten mondiale

Berrettini si ferma a Shanghai - ma è corsa Finals : Matteo Berrettini ha rinviato l' appuntamento con la sua prima finale di un Masters 1000 e l'ingresso nella top ten mondiale, ma l'impresa l'aveva gia' compiuta, arrivando a Shanghai tanto avanti come mai gli era capitato in un torneo top, prove dello slam escluse. A giocare per il titolo nella ricca prova cinese sara' domani Alexander Zverev, che ha approfittato della giornata non perfetta del romano per imporsi con un netto 6-3, 6-4 dopo poco ...

ATP Shanghai – Berrettini si ferma in semifinale : un super Zverev si impone in due set : Matteo Berrettini si ferma alla semifinale di Shanghai: il tennista azzurro si arrende ad Alexander Zverev in due set Il percorso di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Shanghai termina in semifinale. Il tennista italiano, numerpo 13 al mondo e prossimo numero 1 d’Italia, è stato sconfitto in 68 minuti da Alexander Zverev. Il tennista tedesco, probabilmente nella miglior versione della stagione 2019, galvanizzato dal successo su Roger ...

Nadal ferma il sogno di Berrettini e vola in finale agli Us Open : Nadal ferma il sogno di Berrettini e vola in finale agli Us Open. Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini agli Us Open di tennis.

Us Open - Matteo Berrettini si ferma in semifinale contro Rafael Nadal. Ma lo spagnolo lo mette tra i grandi : “Già uno dei migliori” : Si è chiusa in semifinale l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Sotto il tetto chiuso dell’Arthur Ashe il tennista romano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal per 7-6(6) 6-4 6-1. Troppo più forte ed esperto il 18 volte campione Slam per un Berrettini comunque capace di giocare alla pari per almeno due set, costringendo il maiorchino a tirare fuori il meglio del suo repertorio. Per Nadal quella di ...

Us Open : Matteo Berrettini si ferma in semifinale! : Termina l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Il giovane tennista italiano è stato battuto in semifinale da Rafa Nadal per 3 set a 0. 7-6, 6-4, 6-1, i punteggi con cui il numero due al mondo, ha messo al tappeto il nostro Matteo, che però si è difeso bene ed ha dimostrato di essere davvero cresciuto “Matteo ha giocato benissimo”, ha detto Nadal al termine dell’incontro “ha fatto delle cose impensabili ...

Matteo Berrettini si ferma in semifinale! : Termina l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Il giovane tennista italiano è stato battuto in semifinale da Rafa Nadal per 3 set a 0. 7-6, 6-4, 6-1, i punteggi con cui il numero due al mondo, ha messo al tappeto il nostro Matteo, che però si è difeso bene ed ha dimostrato di essere davvero cresciuto “Matteo ha giocato benissimo”, ha detto Nadal al termine dell’incontro “ha fatto delle cose impensabili ...