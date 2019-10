Bergamo | denunciato e multato | si denudava davanti alle donne

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Un 42enne celibe diè statoper atti osceni in luogo pubblico edi 10mila euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Stezzano, comune in provincia di, l’uomo, a bordo della sua auto, una Volkswagen Golf di colore grigio chiaro, avvicinava le sue vittime e sia loro. La scusa era sempre la stessa: dover chiedere informazioni stradalimalcapitate. Una volta che lesi avvicinavano per aiutarlo, il molestatore seriale si spogliava e mostrava loro i suoi genitali. Appena queste richiamavano l’attenzione di altri passanti, il 42enne si dileguava, facendo perdere le proprie tracce.Diverse sono state le segnalazioni giunte ai militari nell’ultimo mese e questa mattina, sabato 26 ottobre, l’uomo è stato identificato e interrogato. Da quanto emerso avrebbe ammesso la propria responsabilità. Per questo motivo ...

