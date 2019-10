Bellanova | ' Dire che sono orgogliosa della Manovra è eccessivo | ma è un buon lavoro'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) L'irruzione sulla scena politica di Italia Viva potrebbe, nel tempo, alterare qualche equilibrio all'interno del Parlamento. Il partito di Matteo Renzi continua a far partemaggioranza giallorossa, main tanti a prevedere che, prima o poi, gli equilibri possano saltare e l'ex premier possa arrivare ad avere numeri che, nelle camere, rischierebbero, qualora lo volesse, di mettere in difficoltà l'attuale governo. A fronte, perciò, di parole che vedono Renzi confermare l'idea di una legislatura destinata a durare fino al 2023, ogni dichiarazione che mette in discussione Giuseppe Conte rischia di fare rumore. Persino se questo avviene in proiezione futura. E' ad esempio il caso di Teresa, attuale Ministro per le Politiche Agricole che, da ospite de L'aria che tira, ha parlato in toni poco entusiastici di quella che è, al momento, lafinanziaria per il 2020 e del ...

NonnaPa20128158 : RT @ritafrediani: Ho visto qui il video di Crozza sulla #Bellanova, è l'ho trovato veramente indecente. Un'accozzaglia di sessismo, luoghi… - EAlessandrolodi : RT @DSovranista: @TeresaBellanova Basta #bellanova,una donna, per dire la peggior cosa antidemocratica che si possa pensare sputando e calp… - ERivetta : RT @SIPARISipari: Vorrei dire a #Crozza.. Che la sua non è satira sulla #Bellanova .. È semplicemente mancanza di rispetto.... Sei arrivato… -