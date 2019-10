Batistuta | un docu-film per raccontarsi tra gioie e dolori

Fonte : vanityfair

(Di sabato 26 ottobre 2019) UNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAUNA VITA DA BATITUSTAI muscoli di chi non tiene mai paura, la scintilla della bellezza, la classe del campione. Ma anche la fragilità dell’uomo, le caviglie di cristallo, la paura e l’ansia di chi deve sempre dimostrare qualcosa. La vita di un fuoriclasse, dentro e fuori dal campo. Un idolo che scende dal poster dove da anni sta in posa e – zoppicando in seguito alle operazioni subite – spiega cosa ...

maurolubrani : Il docu-film su Gabriel Batistuta è stato presentato al Festival del cinema di Roma. L'autore è Pablo Benedetti, un… -