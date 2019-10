Barbara D' Urso lascia la domenica sera di Canale 5 | il suo ' Live' posticipato al lunedì

Anticipazioni Domenica Live : Gli Ospiti di Barbara D’Urso! : Barbara D’Urso si sdoppia. Domenica andrà in video solo al pomeriggio mentre Live – Non è la D’Urso passa al lunedì sera. Ma quali saranno gli Ospiti? Eccovi accontentati! Come ogni fine settimana arrivano le Anticipazioni di Domenica Live. Questa sarà un Domenica più rilassante per Barbara D’Urso. Questa settimana la conduttrice napoletana sarà impegnata solamente il pomeriggio perché Live – Non è la D’Urso è stato spostato il ...

Alfonso Signorini pace fatta con Barbara D’Urso non ricordo il motivo del litigio : Alfonso Signorini su un editoriale del suo settimanale, ha svelato che dopo tanto tempo ha fatto pace con la D’Urso il tutto andava avanti dal 2017. Il motivo del litigio, come ha scritto il diretto interessato neanche lo ricorda: “A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e ...

“Lasciatela in pace”. Barbara D’Urso nella bufera - stavolta però ecco un aiuto inaspettato (e pesantissimo) : Barbara D’Urso è sempre al centro della attenzioni di fan e giornali. L’ultimo periodo non è stato facile per Carmelita che si è vista costretta a far fronte a tante critiche. Parole spesso ingenerose per quella che, numeri alla mano, continua a essere una delle punte di diamante della televisione italiana. Così la pensa anche Maurizio Costanzo, uno che di televisione se ne intende e che può permettersi di dare consigli e opinioni. Maurizio ...

Barbara D’Urso - Costanzo commenta i suoi programmi : Maurizio Costanzo commenta i programmi di Barbara D’Urso e in particolare Live – Non è la D’Urso, show campione d’ascolti in onda in prima serata. La trasmissione è molto amata dal pubblico, ma più di una volta è finita al centro di accese polemiche. Di recente, dopo aver ospitato in studio Panzironi, Rocco Siffredi e Pupo, per parlare con quest’ultimo del poliamore, la conduttrice è stata duramente attaccata. A ...

Pace tra Barbara d'Urso e Alfonso Signorini : "Ci siamo ritrovati - da oggi ricominciamo" : In un lungo editoriale, pubblicato sull'ultimo numero di 'Chi', in edicola questa settimana, Alfonso Signorini ha raccontato, in maniera molto intimista, di aver riallacciato i rapporti con Barbara d'Urso, dopo un periodo di lungo silenzio. I due ritrovati amici si sono incontrati ad una cena mettendo, subito, da parte i dissapori del passato: Dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Lei con la bottiglia ...

