Banijay-Endemol | nozze d' oro E' il gigante europeo dei contenuti

Il Grande fratello in sposo a Survivor - Banijay acquisisce Endemol Shine : Banijay acquisisce Endemol Shine e nasce un gigante della produzione televisiva dal fatturato pro-forma di 3 miliardi di euro a fine 2019. Un matrimonio in cui c’è anche una parte d’Italia con De Agostini azionista nella società di controllo e la francese Vivendi al 32,9 per cento

La notizia è di pochi minuti fa: il gruppo Banijay ha comprato Endemol.

Banijay vicina all’acquisto di Endemol : Banijay La trattativa, di cui si parlava ormai da mesi, sarebbe alla stretta conclusiva. Il gruppo francese Banijay sarebbe vicino all’acquisto di Endemol Shine per una cifra che si aggira attorno ai 2 miliardi di euro. Un accordo con i comproprietari di Endemol – Walt Disney e il gruppo di private equity Apollo Global Management – potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni. A riferirlo, alcune testate come il Financial ...