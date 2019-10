Bancomat con lo sconto | lotteria scontrini e detrazioni | novità in vista

Manovra - bonus fiscale del 30% per i commercianti : sconti sui pagamenti con carte e Bancomat : Il governo sta pensando di introdurre un credito d'imposta al 30% per i commercianti per ogni transazione effettuata con il Pos: un sistema per aiutare i negozianti (con ricavi inferiori ai 400mila euro annui) che vedranno un aumento dei pagamenti elettronici e che costerà allo Stato 27 milioni nel 2020 e 54 a partire dal 2021.Continua a leggere

Manovra - spese con il Bancomat : per i rimborsi si parte a luglio : Prendere tempo. Rimandare. Stemperare le polemiche e solo dopo risolvere i nodi più controversi della Manovra. Più che una pace, quella siglata nell'ennesimo vertice notturno della...

Detrazioni fiscali 2020 : attività sportive figli - come scaricarle con Bancomat : Detrazioni fiscali 2020: attività sportive figli, come scaricarle con bancomat Ci sono importanti novità sul fronte delle Detrazioni fiscali 2020 relative alle spese sostenute per le attività sportive dei figli. Infatti, perseguendo il fattore chiave che sembra permeare la prossima Manovra (la lotta all’evasione fiscale e l’incentivo a utilizzare carte e bancomat), questo tipo di detrazione fiscale potrà essere fruita solo nel caso in cui si ...

Con una chiavetta usb il malware svuota i Bancomat : ecco la nuova moda : Adesso bisogna stare attenti perché il malware potrebbe colpire chiunque. 'Cutlet Maker' in inglese significa 'cuoco di cotolette', ma è anche il nome di un malware che prosciuga i conti e fa espellere il denaro contante dai bancomat con una semplice chiavetta usb. Sembra fantascienza ma è così. I primi esperimenti di un virus del genere risalgono addirittura al 2010, ma solo nel 2017 si è scoperto che Cutlet Maker era in vendita sul Dark Web. ...

In arrivo il possibile Super Bonus Befana per chi paga con carta o Bancomat : In vista della prossima legge di Bilancio del 2020, il governo sta al momento studiando alcune alcune misure da inserire all'interno della manovra per continuare la sua lotta contro l'evasione fiscale. A tal proposito uno dei punti centrali di questa nuova manovra è l’incentivo a utilizzare strumenti di pagamento elettronici rintracciabili, invece del classico contante che aiuta la proliferazione del pagamento in nero. Il meccanismo di ...

Superbonus sui pagamenti con carta e Bancomat : il Fisco restituirà fino a 3 miliardi : Il Superbonus arriverà dal 2021 nell’estratto conto e non sarà più una detrazione per piccoli lavori in casa e servizi alla persona. Il tetto al cash scenderà prima a 2mila euro e poi dal 2022 a mille euro

Manovra - piano Italia Cashless : multe a chi non accetta Bancomat e il tetto al contante torna a 1000 ma in 3 anni : Il tetto al contante cala da 3000 a 2000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1000 euro negli anni successivi. È questa la mediazione che è stata raggiunta nel Cdm sulla Manovra....

Decreto fisco - nella nuova bozza arriva la multa per i negozianti che non accettano il pagamento con Bancomat : A sette anni dalla legge che impone di accettare i pagamenti elettronici arrivano finalmente le multe per i negozianti che storcono il naso e chiedono i contanti. A prevederle è l’ultima bozza del Decreto legge fiscale collegato alla manovra, che però non è all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi e sarà esaminato probabilmente lunedì prossimo. La sanzione ammonta a 30 euro più il 4% del valore della transazione per ...

Manovra - ecco la lotteria per chi paga con carta di credito o Bancomat. Soglia contante a mille euro : Non solo la lotteria degli scontrini: entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell'ultima bozza del decreto collegato alla Manovra,...

Manovra - ecco la lotteria per chi paga con carta di credito o Bancomat : Non solo la lotteria degli scontrini: entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell'ultima bozza del decreto collegato alla Manovra, che...

Manovra - ecco la lotteria per chi paga con carta di credito o Bancomat. Uso del contante passa da tremila a mille euro : Non solo la lotteria degli scontrini: entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell'ultima bozza del decreto collegato alla Manovra, che...

Manovra - ecco la lotteria per chi paga con carta di credito o Bancomat : Non solo la lotteria degli scontrini: entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell'ultima bozza del decreto collegato alla Manovra,...

Rimborso Cashback : carta di debito - credito o Bancomat. Quanto conviene : Rimborso Cashback: carta di debito, credito o bancomat. Quanto conviene Allo studio del governo, nel quadro di un’incentivazione della moneta elettronica in chiave anti-evasione, la possibilità di introdurre il Cashback, cioè il Rimborso di una parte del pagamento per chi paga con carta di credito o bancomat. Sondaggi politici: bonus pagamenti elettronici, 58% italiani favorevole Rimborso Cashback: esordio con Legge di Bilancio? Il ...

Bonus Befana - cos'è e quanto ti danno se paghi con Bancomat e carte di credito : In arrivo il Bonus Befana. Almeno se sarà confermata l'idea di cui si parla in vista della prossima legge di Bilancio. Si tratta, o meglio si tratterebbe, di un Bonus che verrebbe pagato all'inizio dell'anno, coincidente appunto con le date attorno alla festività dell'Epifania. Nella sostanza si tratta di un rimborso o di una restituzione – il termine inglese è infatti cashback – di parte ...