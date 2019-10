Auto | la crisi del diesel colpisce 240 aziende e 25mila lavoratori

Auto motive - Aperto al Mise il tavolo sulla crisi di settore : Prima riunione per il tavolo Aperto al Ministero dello Sviluppo Economico sulla crisi del settore automobilistico. L'iniziativa ha visto la partecipazione di diverse delegazioni in rappresentanza delle associazioni di categoria, dei lavoratori e delle aziende legate a un comparto che genera il 6% circa del Pil italiano e impiega oltre 250 mila lavoratori solo nelle attività prettamente industriali, arrivando fino a 1,2 milioni con tutte le ...

Auto - la crisi non risparmia Renault Ko in Borsa. Al via il tavolo al Mise : La crisi dell'Auto non è solo tedesca. Anche i gruppi francesi delle quattroruote non si sentono molto bene. A cominciare da Renault, ex promessa sposa di Fca che ha appena lanciato un profit warning. Segnale che ha allarmato il mercato Segui su affaritaliani.it