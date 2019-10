ATP Vienna | semifinale Berrettini-Thiem | il 26 ottobre in tv su Sky alle 14 | 00

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : semifinale ostica per il romano - sulla strada delle Finals c’è il numero 5 del mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Edmund – Berrettini-Dimitrov – Berrettini-Rublev – I quarti di finale di ieri a Vienna Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini e il padrone di casa austriaco Dominic Thiem. Entrambi i giocatori cercano la prima finale nel torneo della capitale austriaca, con Thiem che negli scorsi ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Berrettini sfida ancora Thiem - Monfils-Schwartzman l’altra semifinale : Oltre al match nel quale Matteo Berrettini ha battuto il russo Andrey Rublev in due set tiratissimi entrando ufficialmente tra i primi dieci Tennisti del mondo, si sono disputati oggi anche gli altri tre quarti di finale dell’ATP 500 indoor di Vienna. La cronaca del match di Matteo Berrettini ufficialmente top 10 Il beniamino di casa e testa di serie numero 1 Dominic Thiem è rimasto in campo solo 20 minuti poiché il suo avversario, lo spagnolo ...

ATP Vienna – Khachanov sorpreso da Schwartzman - l’argentino vince in due set e accede in semifinale : Risultato a sorpresa nella terza semifinale del torneo di Vienna, il russo cede il passo al proprio avversario argentino, che sfiderà il vincitore del match tra Monfils e Bedene Diego Schwartzman è il terzo semifinalista dell’Erste Bank Open, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.296.490 euro che si disputa sul veloce indoor di Vienna. L’argentino supera il russo Khachanov in due set, imponendosi con il risultato di 7-6, 6-2 ...

ATP Vienna – Nessuna fatica per Thiem - Carreno-Busta si ritira e spalanca all’austriaco le porte della semifinale : L’austriaco accede al penultimo atto del torneo di casa grazie al forfait di Carreno-Busta, costretto ad arrendersi dopo cinque game del primo set Dominic Thiem accede senza sudare alle semifinali dell’Erste Bank Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.296.490 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. L’austriaco sfrutta il forfait di Carreno-Busta per accedere al penultimo atto del ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 7-6(4) - il romano vola in semifinale e rafforza il sogno Finals di Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossimo suo avversario sarà uno tra il padrone di casa Dominic Thiem e lo spagnolo Pablo Carreno Busta E VINCE MATTEO BERRETTINI CON UN GRANDE SCAMBIO CHIUSO COL DRITTO! 7-5 7-6(4) e l’azzurro è nell’ottava semifinale di questo suo splendido 2019! 6-4 Due match point ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 5-6 - il romano serve per restare nel set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Rublev, rimane sul nastro la risposta di Berrettini Vantaggio Rublev, grandissimo scambio girato dal russo, uno dei migliori del match: chiude con il dritto 40-40 Prima all’incrocio delle righe di Rublev, è il primo ace del set. E in che momento. 30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: il nastro porta via la palla a Rublev 30-30 Gran peccato su questo punto! Berrettini fa scendere troppo il ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 3-4 - si seguono i servizi nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Spinge con servizio e dritto Rublev 30-15 Si apre il campo con il dritto Rublev 15-15 Gran risposta di Berrettini 15-0 servizio e dritto di Rublev 4-4 Chiude con il settimo ace Berrettini. Si entra nella fase più calda del set 40-15 Buona prima di Berrettini 30-15 Dritto in rete di Berrettini 30-0 Spinge Berrettini dopo la seconda, Rublev sbaglia di rovescio 15-0 Berrettini vince un buon ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 2-3 - il romano salva due palle break nel quarto game del secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Errore di Berrettini 15-0 Scambio di media lunghezza vinto da Rublev 3-3 Scambio un po’ strano che termina in modo altrettanto strano, con Rublev che si vede portar via dal nastro la palla. game Berrettini. 40-0 Cerca il dritto lungolinea Rublev, palla in corridoio 30-0 Replica il cortometraggio con la prima Berrettini 15-0 Di nuovo bene con la prima centrale Berrettini 2-3 Rublev, ...

LIVE Berrettini-Rublev - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 1-2 - il romano vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Sbaglia la risposta di dritto Rublev 15-40 Due palle break Rublev: passante di rovescio del russo con Berrettini proiettato a rete 15-30 Rublev tiene inchiodato lontano dalla riga di fondo Berrettini costringendolo all’errore di rovescio 15-15 Prima esterna di Berrettini 0-15 Fiondata incrociata di dritto in risposta di Rublev 1-2 Rublev, sempre in spinta con entrambi i colpi il ...