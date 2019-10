Ascolti Tv | Tale e Quale conquista il prime time | 25 ottobre

Fonte : ilnotiziangolo

(Di sabato 26 ottobre 2019) GliTV della Rai mettono in luceShow, il programma condotto da Carlo Conti che ieri sera è andato in onda con la prima puntata de Il Torneo. 20,2% di share e 4 milioni e 92 mila spettatori per i trasformisti delnt. Bene anche NCIS 16 in prima serata e L’Eredità nel preserale, con 4 milioni e 416 mila telespettatori e il 23,8% di share. GliTV dell’emittente pubblica accendono i riflettori anche su Soliti Ignoti – Il ritorno, condotto come sempre da Amadeus. Glitv del 25per la Rai Successo senza fine per la giornata di venerdì per il network sta. Bene il daycon Uno Mattina, seguito da 876 mila telespettatori e per un todel 16,8% di share. Storie Italiane registra invece il 18,9% con 931 mila spettatori, mentre La prova del cuoco si piazza all’11,7% con 1 milione e 275 mila, seguito da Vieni da me e ...

