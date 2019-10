Argentina al voto per le presidenziali | Fernandez pronto a vincere a primo turno Per

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Alberto, principale sfidante del presidente argentino uscente Mauricio Macri, è in corsa per la vittoria alalledi domani, domenica 27 ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, il populista, alleato dell'ex presidente CristinaKirchner otterrebbe un vantaggio enorme, con una forchetta tra il 17 e il 22%, superando il 45% necessario per la vittoria senza ballottaggio. Secondo la società di sondaggi Federico González & Asociadosotterrà il 54% contro il 31,5% di Macri. Secondo l'indagine pubblicata da Circuito il presidente uscente raccoglierà il 31,8% dei voti, mentre lo sfidante il 50,9%. Secondo altri sondaggi il vantaggio sarebbe minore ma sempre superiore alla soglia del 45% che dà automaticamente la vittoria.Domani, 33,8 milioni di elettori argentini si recheranno alle urne per scegliere il nuovo ...

