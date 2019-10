Antonio Mezzancella primo con Ultimo al Torneo dei Campioni di Tale e Quale

Tale e Quale Show 2019 - la settima puntata : vince Antonio Mezzancella : Cosa è successo nella settima puntata di Tale e Quale Show?- per quanto riguarda le imitazioni, Massimo Di Cataldo ha interpretato Pupo, cantando Su di noi, Alessandra Drusian ha imitato Rettore, cantando Splendido Splendente, Francesco Monte ha vestito i panni di Gianluca Grignani, cantando La mia stora tra le dita, Jessica Morlacchi ha interpretato Gloria Gaynor, cantando Never can say goodbye, Antonio Mezzancella ha imitato Ultimo, ...