Anticipo Serie A, Genoa-Brescia 3-1

Inizia col piede giusto Thiago Motta,il suobatte in rimonta il. Ildi Thiago Motta è convalescente e ilnel primo tempo ne approfitta. Rondinelle in vantaggio con una punizione incredibile di Tonali che si infila al sette,superando Radu (34') Nella ripresa reazione del Grifone che al 66' fa 1-1: Pinamonti pesca in area Agudelo che,di sinistro, batte Lloronen Il 2-1 arriva con una bellissima girata di Kouame (75'), mentre il 3-1 porta la firma di Pandev, anche lui entrato nella ripresa come tutti e tre i marcatori(Di sabato 26 ottobre 2019)