Anticipazioni L' Isola di Pietro | 1° novembre | scoppia la passione tra Valerio e Elena

L’Isola di Pietro 3 : Anticipazioni terza puntata di venerdì 1 novembre 2019 : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Hassani Shapi Sei prime serate, dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone per Lux Vide, compongono la terza stagione de L’Isola di Pietro, la fiction che nel 2017 ha riportato Gianni Morandi sul set. Il filo conduttore della trama saranno la sparizione di una giovane ragazza ed il ritrovamento di una neonata, probabilmente sua figlia, della quale il protagonista Pietro Sereni ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 3 - terza puntata : Elena e Valerio innamorati : L’Isola di Pietro 3, Anticipazioni terza puntata del 1° novembre 2019: comincia la storia di Valerio ed Elena Il vero colpo di scena della terza puntata de L’Isola di Pietro 3? L’inizio della storia d’amore di Elena e Valerio. Nascerà in sordina perché la donna non vorrà causare alcun tipo di problema in Caterina, sua […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, terza puntata: Elena e Valerio innamorati ...

L’ISOLA DI PIETRO 3 - Anticipazioni terza puntata di venerdì 1° novembre : Continua su Canale 5 la fiction L’isola di PIETRO 3. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della terza puntata, in onda venerdì 25 ottobre 2019 in prime time: La verità sull’omicidio di Chiara (Anna Godina) è ancora nascosta dentro i segreti di molte persone e i sentimenti iniziano a prevalere sulla ragione. Diego (Erasmo Genzini) cerca di allontanare Caterina (Alma Noce) da Leonardo (Raniero Monaco Di Lapio), che sospetta di ...

L’isola di Pietro 3 - Anticipazioni terza puntata : una svolta decisiva : anticipazioni L’isola di Pietro 3, terza puntata: il segreto di Ilaria Buon successo per la prima puntata de L’isola di Pietro 3 seguita da quasi 3 milioni di telespettatori pari al 14,6% di share. Cosa accandrà nella terza puntata de L’isola di Pietro 3 in onda venerdì 1 novembre? Nella prima puntata de L’isola di Pietro 3 si è scoperto che Alessandro è morto in una sparatoria. Una ragazza ha abbandonato una bambina in ...

L'Isola di Pietro 3 - Anticipazioni : stasera su Canale 5 la seconda puntata della terza stagione : Scopriamo la trama ufficiale del secondo appuntamento con la terza stagione della fiction che vede Gianni Morandi nei panni del protagonista.

L’Isola di Pietro 3 al giro di boa con Cate nelle mani di Leonardo : Anticipazioni 1 novembre : Nonostante le festività in arrivo, Canale5 ha confermato la messa in onda de L'Isola di Pietro 3 per venerdì prossimo, l'1 novembre. A quel punto il giallo si sarà infittito e gli intrecci personali tra vecchi e nuovi personaggi si saranno fatti sempre più stretti a cominciare proprio dal Leonardo di Raniero Monaco di Lapio. Il suo misterioso personaggio non solo finirà nel mirino di Diego ma si avvicinerà pericolosamente a Caterina e questo ...

L'Isola di Pietro - Anticipazioni 3° episodio : Caterina trascura Diego per Leonardo : L'Isola di Pietro 3 arriverà alla terza puntata il 1°novembre, su Canale 5. Nella miniserie televisiva italiana, si continuerà ad indagare sulla morte di Chiara, mentre Caterina si avvicinerà a Leonardo trascurando Diego. Spoiler terza puntata, L'Isola di Pietro: Valerio ed Elena indagano su Orrù Le anticipazioni della terza puntata de L'Isola di Pietro 3 raccontano al centro della trama ci sarà sempre l'omicidio di Chiara. Valerio Ruggeri ed ...

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni 25 ottobre : qual è il segreto di Diego? : L'Isola di Pietro 3, Anticipazioni puntata 25 ottobre: Elena scopre un possibile segreto di Valerio; Diego confessa tutto al medico.

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 - terza puntata : si indaga sull'omicidio di Chiara : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la fiction L'Isola Di Pietro 3, che vede tra i suoi protagonisti l'amatissimo Gianni Morandi. Il prossimo venerdì 1° novembre verrà trasmessa la terza puntata di questa nuova stagione che, settimana dopo settimana, continua a far breccia nel cuore del pubblico. Anche questa volta i colpi di scena non mancheranno e infatti vedremo che andranno avanti le indagini per scoprire tutta la verità ...

L’isola di Pietro 3 - il mistero della figlia di Chiara : Anticipazioni seconda puntata venerdì 25 ottobre : Mentre la lavorazione della fiction è ricominciata per dare un nuovo finale a questa terza stagione a causa della fuga di notizie che ne ha spoilerato la conclusione originale, prosegue la messa in onda de L’isola di Pietro 3, la serie tv di Mediaset con Gianni Morandi, ora cittadino onorario di Carloforte, nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. La seconda puntata va in onda venerdì 25 ottobre, dalle 21.25 circa in poi su Canale ...

L’Isola di Pietro 3 seconda puntata : trama e Anticipazioni 25 ottobre 2019 : L’Isola DI Pietro 3 seconda puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento venerdì 25 ottobre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 3 seconda puntata: trama e anticipazioni 25 ottobre 2019 Diego, disperato, confida a Pietro il suo segreto: è stato con Chiara e, forse, è proprio lui il padre della ...

L'Isola di Pietro 3 - Anticipazioni seconda puntata : C'è una bambina che lotta ancora per la vita, mentre la Polizia prosegue nelle indagini sulla scomparsa di sua madre: L'Isola di Pietro 3 è partita con un giallo in piena regola, di cui sarà svelato qualcosa di più nella seconda puntata, in onda questa sera, 25 ottobre 2019, alle 21:25 su Canale 5. L'Isola di Pietro 3, la recensione Gli adolescenti sono i veri protagonisti del racconto, con ...

L'Isola di Pietro Anticipazioni terza puntata del 1° novembre : Diego sospetta di Leonardo : Venerdì 1 novembre, su Canale 5, sarà trasmessa la terza puntata de L'Isola di Pietro 3. Anche questa terza stagione sta riscuotendo un ampio successo e lo garantiscono i dati Auditel. Quello che andremo a vedere nel prossimo appuntamento sarà avvincente e imperdibile. Le indagini sull'assassinio della povera Chiara proseguiranno senza sosta. I poliziotti Valerio e Elena si ritroveranno a vagliare attentamente una nuova pista. E mentre Pietro ...

Anticipazioni seconda puntata L'Isola di Pietro 3 : Caterina inizia a recuperare la vista : Dopo il successo della prima puntata, torna in prime time su Canale 5 la fiction, con protagonisti Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca, "L'Isola di Pietro 3". Venerdì 25 ottobre, infatti, verrà trasmessa la seconda puntata del nuovo ciclo di episodi della serie. Nella circostanza Pietro Sereni farà di tutto per salvare la vita alla neonata ritrovata nell'incendio mentre Elena e Valerio continueranno le indagini per scoprire ...