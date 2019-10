Andjela Manitasevic sensuale su Instagram

Andjela Manitasevic rompe con Jovic : "Non stiamo più insieme" - : Marco Gentile Andjela Manitasevic ha ufficialmente rotto con Luka Jovic, l'attaccante del Real Madrid: "Gli auguro ogni bene, è comunque il padre di mio figlio" Luka Jovic è stato uno degli acquisti più cari in casa Real Madrid. Il club spagnolo ha infatti investito 70 milioni di euro per strappare l'attaccante serbo all'Eintracht Francoforte e alla concorrenza di altre squadre che avevano messo nel mirino il 21enne voluto fortemente ...