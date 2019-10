Anche Boni smentisce Il Mattino | «Mai detto di aver offerto Haaland al Napoli | non è vero»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 26 ottobre 2019) Stamattina ilapre a tutta pagina – un tempo si sarebbea nove colonne- una pagina di sport con l’intervista a Lorisex calciatore di Roma e Sampdoria che il quotidiano presenta come osservatore del calcio norvegese. Titolone: “Così saltò il colpo”. E ancora: “Sarebbero bastati cinque milioni”. In mattinata arriva la secca smentita del Calcio: Leggiamo che ilha intervistato un osservatore secondo il qualesarebbe stato proposto al @sscper 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato ilpere una conferma o una smentita. — Official SSC(@ssc) October 26, 2019 Radio Kiss Kissdecide così intervistare. Ecco le sue dichiarazioni a Diego De Luca. «Confermo quantodal, non ho maiche la squadra che ha ...

