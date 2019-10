Amici | Laura Torrisi fuori dalla finale E Pieraccioni attacca Ferrara

“Lui in finale e te no?!”. E poi la stoccata. Amici Celebrities - Leonardo Pieraccioni non ha preso bene l’eliminazione di Laura Torrisi : Pamela Camassa ha conquistato tutti trionfando all’edizione di ‘Amici Celebrities’ al termine di un percorso di alto livello e ricco di soddisfazioni. A pochi giorni dalla conclusione del programma di Canale 5, emergono retroscena clamorosi che riguardano un personaggio non direttamente coinvolto. E la frase pronunciata è davvero incredibile. Dopo l’eliminazione di Laura Torrisi, avvenuta in semifinale per mano ...

Laura Torrisi : Pieraccioni attacca Ciro Ferrara dietro le quinte di Amici Celebrities : Leonardo Pieraccioni attacca Ciro Ferrara per l’eliminazione di Laura Torrisi ad Amici Celebrities A pochi giorni dalla finale di Amici Celebrities emergono nuovi retroscena mai svelati fino ad oggi. Come la presunta reazione di Leonardo Pieraccioni all’eliminazione di Laura Torrisi nel corso della semifinale del nuovo programma di Maria De Filippi. Com’è noto l’attrice toscana […] L'articolo Laura Torrisi: ...

Laura Torrisi Eliminata/ 'È stato un gioco - non offendete...' - Amici Celebrities - : Laura Torrisi Eliminata da Amici Celebrities. I fans dell'attrice attaccano la giuria, lei abbassa i toni sui social: 'vi prego di non offendere nessuno'.

Amici Celebrities : Laura Torrisi dopo l’eliminazione fa una richiesta : Laura Torrisi rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici Celebrities 2019: “Non arrabbiatevi” Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici Celebrities. E gli eliminati sono stati Emanuele Filiberto e Laura Torrisi. Proprio l’eliminazione dell’attrice ha lasciato di sasso in quanto un po’ tutti hanno sempre pensato sarebbe arrivata agevolmente in finale. Un eliminazione che ha dato vita anche a ...

Laura Torrisi - Amici : dopo l’eliminazione contestata - l’appello pubblico : Laura Torrisi, Amici Celebrities: dopo l’eliminazione contestata, l’appello pubblico Siamo quasi ai titoli di coda per Amici Celebrities e le polemiche non hanno risparmiato la semifinale. L’inaspettata eliminazione di Laura Torrisi ha colto di sorpresa tutti, dal pubblico agli altri partecipanti in gara. Commozione e lacrime per la bella attrice, consolata da una standing ovation […] L'articolo Laura Torrisi, Amici: dopo ...

Amici Celebrities - Laura Torrisi eliminata scoppia in lacrime. Lo scontro con Ornella Vanoni : "Io ce l'ho messa tutta e ci sta che non possa arrivare a tutti". Laura Torrisi è scoppiata in lacrime durante l'ultima puntata di Amici Celebrietis su Canale cinque, dopo aver ricevuto la notizia dell'eliminazione e a poco serve l'abbraccio della conduttrice Michelle Hunziker che ha cercato così d

Amici Celebrities ecco i finalisti - Laura Torrisi e Emanuele Filiberto eliminati mercoledì 16 ottobre : Amici Celebrities mercoledì 16 ottobre in onda la semifinale ecco i Vip che conquistano la finale e i due eliminati a un passo dal traguardo (Video) Ieri su Canale 5 semifinale di Amici Celebrities con la conduzione di Michelle Hunziker e Maria De Filippi quarta giurata e ospite del programma. I concorrenti si sono battuti tutti contro tutti senza più squadre per raggiungere la finale della prossima settimana in una serata costruita su più ...

Amici celebrities : Laura Torrisi Piange in diretta - cosa è successo : Povera Laura Torrisi, finisce male per lei l’esperienza ad Amici celebrities. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni è stata immeritatamente eliminata nel corso della semifinale e si è sciolta in lacrime dietro le quinte del talent show. Raggiunta dalle telecamere della produzione, l’attrice ha faticato a contenere l’emozione e il dispiacere legato al fatto di avere dovuto abbandonare la gara a un passo dalla finalissima. L’attrice ha spiegato di ...

Laura Torrisi piange ad Amici Celebrities : lo sfogo contro la Vanoni : Laura Torrisi piange e si sfoga ad Amici Celebrities: le parole su Ornella Vanoni Chi segue Amici Celebrities con interesse e passione, si sarà reso conto di quanti progressi i concorrenti hanno fatto nel corso della loro preparazione e le cinque puntate dello show. Anche Laura Torrisi ha vissuto i suoi momenti sì, ma anche […] L'articolo Laura Torrisi piange ad Amici Celebrities: lo sfogo contro la Vanoni proviene da Gossip e Tv.

Amici Spoiler : escono Laura e il principe di Savoia - Ciro Ferrara tra i finalisti : Oggi, mercoledì 16 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quinta serata di Amici Celebrities. In questa puntata verranno decretati due eliminati, entrambi della squadra blu e i quattro finalisti che si contenderanno l'ambita vittoria della prima edizione del talent show in versione vip. Al timone della sera ci sarà Michelle Hunziker e come ospite e giudice speciale della puntata ci sarà Maria De Filippi....Continua a leggere

Spoiler Amici Celebrities - la semifinale : Laura ed Emanuele esclusi - Irama e Stash ospiti : Ieri, martedì 15 ottobre, è stata registrata la semifinale di Amici Celebrities: le anticipazioni del web fanno sapere che a lasciare la gara, a un passo dalla finalissima, sono stati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. "Vicolo delle News" informa i fan che l'elezione dei quattro finalisti, della prima edizione vip del talent-show, è avvenuta step by step: al termine di ogni girone, la giuria ha scelto il migliore da far approdare ...

Anticipazioni Amici Celebrieties - quinta puntata : eliminati Emanuele e Laura Torrisi : La quinta puntata di Amici Celebrities andrà in onda oggi 16 ottobre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker. Il penultimo appuntamento stagionale, però, è già stato registrato qualche ora fa, motivo per cui è già possibile scoprire chi ha dovuto abbandonare il programma a pochi passi dalla finalissima e chi, invece, è ancora in gara per l'ambito titolo. E le sorprese non sono mancate, con due eliminazioni illustri, e ...

Amici Celebrities - Laura Torrisi scoppia a piangere in diretta. La De Filippi e Pieraccioni - blitz in studio : È Amici Celebrities, ma sembra C'è posta per te. Sabato sera Maria De Filippi ha voluto regalare a Laura Torrisi una grande emozione facendo entrare in studio la figlioletta Martina, avuta dal suo ex Leonardo Pieraccioni. La Torrisi, concorrente del talent vip spin-off di Amici, è scoppiata in lacri

Amici Celebrities - Laura Torrisi scoppia in lacrime - l’abbraccio in studio commuove tutti. Maria per prima - che reagisce così : Un momento particolarmente toccante quello andato in onda ieri a Amici Celebrities, protagonista Laura Torrisi. L’attrice ed ex compagna dell’attore Leonardo Pieraccioni ha abbracciato la figlia Martina, scoppiano in lacrime. L’idea, ancora una volta, nasce dalla mente di Maria De Filippi. Inizialmente Queen Mary ha chiamato la Torrisi al centro del palco e ha cominciato a tirare fuori da uno zaino rosa diversi oggetti di Martina. Dopo un po’ ...