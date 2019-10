AMERICA LATINA Ecuador | Cile e Bolivia | dietro il caos una sola causa

CAOS ECUADOR/ Un'altra vittima del populismo in AMERICA Latina : In ECUADOR sono scoppiate rivolte contro l'eliminazione di sussidi sul prezzo della benzina che hanno messo in difficoltà il Presidente Moreno

Clima - l’Unicef : “Milioni i bambini a rischio in AMERICA latina” : Circa 26,5 milioni di bambini latinoAmericani vivono in zone ad alto rischio per inondazioni o siccità estrema, fatto che conferma come la regione sia una delle più vulnerabili per gli effetti dei cambiamenti Climatici. Lo ha sostenuto oggi l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Alla vigilia della Conferenza locale della gioventù (LCOY), iniziativa che si svolge prima dell’incontro preparatorio della Conferenza ...

Diritto all’aborto : migliaia di donne per le strade dell’AMERICA LATINA - dove interrompere una gravidanza può costare il carcere : Una marea verde ha invaso le strade dell’America Latina e non solo: migliaia di donne, vestite di nero e con gli ormai celebri foulard verdi, hanno marciato lo scorso fine settimana per chiedere un aborto legale, gratuito e sicuro. Convocata dall’Argentina, la Giornata di azione globale per l’accesso all’aborto legale (istituita nel 1990 dalle organizzazioni femministe latinoamericane) ha visto la partecipazione in piazza ...

I molti problemi delle indagini anticorruzione in AMERICA Latina : I giudici hanno forzato accuse e manipolato informazioni per interessi politici, racconta l'Atlantic, nell'enorme scandalo che ha coinvolto soprattutto il Brasile