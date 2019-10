Amazfit GTR e Amazfit Bip sono disponibili su Amazon in nuovi colori

Amazfit GTR si aggiorna con nuovi quadranti per l’Always-On-Display : Amazfit GTR riceve un nuovo aggiornamento che introduce una modalità analogica per il quadrante AoD, da affiancare a quella digitale. L'articolo Amazfit GTR si aggiorna con nuovi quadranti per l’Always-On-Display proviene da TuttoAndroid.

Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch? Amazfit GTR è disponibile in tutti i Mi Store Italia : Il nuovo smartwatch Amazfit GTR è finalmente acquistabile anche presso tutti i negozi Mi Store Italia, in entrambe le versioni da 42 e 47 mm.

Amazfit GTR in versione 42 mm disponibile in tutte le colorazioni sullo shop ufficiale : Con un post sulla pagina ufficiale su Facebook, il team di Amazfit Italia annuncia la disponibilità di Amazfit GTR in versione da 42 mm in tutte le colorazioni sullo shop dell'azienda. Già sentita la novità? tutte le colorazioni di Amazfit GTR 42mm sono adesso disponibili su Amazfit.shop! Scegli la versione giusta per il tuo outfit! Bianco, rosa, rosso o nero? Qual è il tuo colore preferito? Il prezzo ufficiale di questo smartwatch in ...

Amazfit GTR si aggiorna e riceve la funzione Always on Display : Amazfit GTR ha ricevuto oggi un nuovo aggiornamento del firmware che aggiunge la tanto richiesta funzione AoD per avere sempre l'ora visibile.

Amazfit GTR da 42 mm sbarca in Italia a un ottimo prezzo - con spedizioni dal 12 : Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arriva l'ufficialità relativa ad Amazfit GTR nella versione da 42 mm in Italia, che si va ad affiancare a quella da 47 mm disponibile da qualche settimana.