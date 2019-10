Alluvioni nel ragusano | provincia colpita e affondata dal temporale | tante criticita'

Alluvioni lampo nel trapanese : allagata Castelvetrano - paese paralizzato : Una potente ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia occidentale, come prontamente previsto oggi pomeriggio in questo articolo. Ne sta pagando le conseguenze il trapanese, colpito...

Alluvioni in Francia : 3 morti nel sud del Paese : Il Ministero dell’Interno francese ha confermato la morte di 3 persone a causa della forte ondata di maltempo e delle conseguenti Alluvioni che negli ultimi giorni ha colpito il sud della Francia. Il ministro Elisabeth Borne si trova nelle zone colpite, per esprimere vicinanza ai soccorritori e alla cittadinanza in questa zona particolarmente colpita dalla pioggia e dalle inondazioni. Centinaia di persone sono state costrette ad ...

Geologi nelle scuole divulgare i corretti comportamenti in caso di terremoto - frane o Alluvioni : “Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da ...

Allerta Meteo : forte maltempo nelle prossime ore sulle aree tirreniche - rischio locali Alluvioni [MAPPE] : E’ già in atto, oramai da diverse ore, l’annunciato peggioramento del tempo su parecchie regioni. Rovesci e temporali nella notte soprattutto sulla Liguria, Toscana, localmente Lazio, poi via via verso l’Emilia un po’ tutta in queste ore, sul Sud della Romagna, localmente sul Centro Sud Lombardia, sull’Umbria, sulle Marche e sui settori occidentali abruzzesi. Rovesci sparsi in Sardegna e localmente in Sicilia, ...

Cinque persone sono morte nelle Alluvioni nel sud della Spagna : Cinque persone sono morte per le forti piogge e le alluvioni degli ultimi giorni nella parte meridionale della Spagna, tra l’Andalusia, Murcia e la Comunità Valenciana. L’ufficio meteorologico spagnolo aveva previsto piogge torrenziali negli ultimi giorni della settimana e venerdì

Alluvioni nel sudest della Spagna : si aggrava il bilancio delle vittime - allerta meteo rossa : Si è aggravato il bilancio delle Alluvioni che stanno colpendo il sudest della Spagna: un uomo è annegato dopo che la sua auto è rimasta intrappolata in un tunnel pieno d’acqua ad Almeria, secondo quanto reso noto dalla municipalità locale. Un poliziotto è riuscito a salvare due delle tre persone presenti nell’auto, ma “una è rimasta dentro il mezzo“, ha detto a radio Cadena Ser il sindaco di Almeria, Ramon ...

Alluvioni in Tunisia : oltre un metro d’acqua nella capitale - un morto : Delle Alluvioni hanno colpito ieri sera numerose città della Tunisia: una donna 39enne è morta, ha reso noto la protezione civile. Le intense precipitazioni che si sono abbattute sul Paese hanno generato il caos nella capitale Tunisi, dove l’acqua in alcune grandi arterie ha raggiunto un metro d’altezza. Lo scorso autunno nel Paese almeno 10 persone hanno perso la vita a causa di una forte ondata di maltempo. L'articolo Alluvioni in ...

Alluvioni e grandine nel deserto - il maltempo fa venti morti in Marocco : Una eccezionale ondata di maltempo ha colpito il Paese nordafricano portando morte e distruzione. La tragedia più grande si è consumata nella provincia di Errachidia, dove 18 persone sono morte dopo che un autobus di linea che viaggiava su una strada locale è stato travolto dalla inaspettata piena di un piccolo fiume.Continua a leggere