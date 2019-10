Allarme Sea Watch | Libici minacciano Alan Kurdi

E’ Allarme su un farmaco per il controllo della nausea : è pericoloso in gravidanza - può causare malformazioni orofacciali : L’azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), hanno pubblicato un avviso in merito al farmaco Ondansetron e ai suoi effetti sulla gravidanza . Informazioni relative al problema di sicurezza Ondansetron è un antagonista della serotonina (5HT3) ed è stato approvato per la prima volta nell’Unione Europea nel 1990. Nell’adulto ondansetron è indicato per il controllo ...

Allerta listeria nel formaggio e in alcuni prodotti caseari : è Allarme in tutta Europa - scatta il ritiro [MARCA e LOTTI] : Allerta listeria in formaggi e prodotti caseari: l’allarme è stato lanciato in seguito all’identificazione, da parte del National Reference Center (NRC), di un ceppo di listeria in Francia che ha causato sette ricoveri. Ad essere interessati dal richiamo i prodotti lattiero-caseari biologici a marchio Ferme DURR commercializzati in tutta la Francia. Il rischio che essi siano stati esportati in Europa. Secondo il comunicato del ...