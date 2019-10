Alimentazione | 5 miti da sfatare dalle uova al burro

Fonte : vanityfair

(Di sabato 26 ottobre 2019) Ilfa male: falsoLefanno impennare il colesterolo: falsoFette biscottate e marmellata colazione perfetta? FalsoOli vegetali? Si salvano solo cocco e olivaLa soia elisir di benessere? FalsoQuante convinzioni da rivedere o, almeno, da contestualizzare con attenzione. La margarina è più salutare del, lesono le principali responsabili del colesterolo e vanno consumate con parsimonia. E ancora: fette biscottate e marmellata sono la soluzione ideale per una colazione golosa e leggera. Consigli molto diffusi. Forse troppo, non senza il contributo di social e web. Tanto che viene da chiedersi se sia davvero così? Prova a rispondere Emanuela Caorsi, nutrizionista olistica che ha appunto affrontato alcunidain tema di dieta e nutrizione. Lasciata la precedente vita da ingegnere strutturista, Caorsi ha preferito seguire quella che chiama una «missione»: ...

