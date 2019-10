Alan Kurdi:minacce Libia ma tutti salvi

Tensione nelle acque libiche dopo l'allarme lanciato da Alarm Phone e Sea Watch Italia: "La Guardia Costiera minaccia con armi da fuoco" lache sta soccorrendo migranti. "Fortunatamente tutte le 90 persone sono state portate a bordo", comunica Sea Watch Italia ricordando che "la milizia aveva sparato in aria e in acqua verso le barche mettendo in serio pericolo la vita delle persone". Sempre secondo la Ong, "i libici hanno poi lasciato l'area, ma una seconda imbarcazione è stata rapita da loro".(Di sabato 26 ottobre 2019)