91enne uccisa a Tolfa Fermato il figlio della badante

Fonte : agi

(Di sabato 26 ottobre 2019) È stato risolto in meno di 24 ore dai carabinieri il giallo di, località a 70 chilometri da Roma dove unaera stata trovatanella sua abitazione l'altra sera. Importante per arrivare a rintracciare il trentenne albanese,vittima, è stata l'acquisizione delle informazioni dei vicini, nonché la verifica di sistemi di videosorveglianza nei pressi dell'abitazione. Il giovane è stato rintracciato all'internosua abitazione e nel corsoperquisizione sono stati trovati alcuni indumenti con tracce di sangue, mentre altri vestiti sono stati trovati nella lavatrice proprio per cancellare le tracce. Raccolte le prove a carico dell'indagato, la procura di Civitavecchia ha disposto il fermo del giovane che è stato portato in carcere.

