5 curiosità sul segno zodiacale dello Scorpione | passionale e vendicativo

L’era glaciale : trama e curiosità del film sull’amicizia tra un mammut - un bradipo e una tigre : Metti, un giorno, che un bradipo, un mammut e una tigre dai denti a sciabola fanno amicizia e imbastiscono una strana alleanza per un bene maggiore: è questo l’assunto di base de L’era glaciale, film d’animazione che è uscito nelle sale di tutto il mondo nell’ormai lontano 2002. La pellicola interamente realizzata in CGI va in onda sabato 26 ottobre, dalle 21.20 in poi, su Italia Uno. Nel cast italiano, Claudio Bisio e ...

I predatori dell’arca perduta : trama - cast e curiosità sulla prima avventura di Indiana Jones : Chi sa come nasce Indiana Jones e cosa c’entra Guerre Stellari in tutto ciò alzi la mano: sabato 26 ottobre, su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda I predatori dell’arca perduta, in seguito ribattezzato Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, pellicola del 1981 che segna l’esordio sulle scene dell’archeologo hollywoodiano più famoso di sempre. Nei panni del dottor Jones, per la prima volta, c’è ...

Contromano : trama - cast e curiosità del film sull’immigrazione con Antonio Albanese : In prima serata su Rai3 venerdì 18 ottobre, va in onda Contromano, film diretto e interpretato da Antonio Albanese. Contromano: trailer Contromano: trama Mario Cavallaro è un milanese cinquantenne abitudinario che gestisce un negozio di calze, ereditato dal padre. La sua routine viene stravolta da Oba, un giovane senegalese venditore ambulante di calzini, che si piazza vicino al suo negozio. Mario così decide di rapire Oba e riportarlo al suo ...

CONTROMANO - RAI 3/ curiosità sul film con Antonio Albanese - oggi - 18 ottobre 2019 - : CONTROMANO avverrà in onda oggi, 18 ottobre 2019, su Rai 3. Nel cast Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois e Daniela Piperno. Curiosità

THE GUARDIANS - IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI - RAI 1/ curiosità sul film con Sanjar Madi : The GUARDIANS - Il RISVEGLIO dei GUARDIANI in onda su Italia 1 dalle 21.20 oggi 18 ottobre. Nel cast Anton Pampushnyy, Sanjar Madi. Curiosità

JURASSIC PARK - CANALE 20/ curiosità sul film di Steven Spielberg - oggi - 17 ottobre - : JURASSIC PARK in onda oggi, 17 ottobre 2019, su CANALE 20 alle ore 21.05. Regia di Steven Spielberg, nel cast Sam Neill, Jeff Goldblum. Curiosità sul film.

Video Games di Lana Del Rey è la Canzone del Decennio ai Q Awards : 5 curiosità sul suo singolo rivelazione : Video Games di Lana Del Rey è stata eletta "Canzone del Decennio" ai Q Awards, la kermesse storica promossa dal 1990 dalla rivista musicale britannica Q, ad oggi uno dei più grandi premi musicali esistenti in Gran Bretagna. La ballata della cantautrice statunitense ha ricevuto il premio per il suo impatto sulla musica inglese nell'ultima decade: per il primo singolo della Del Rey con questo nome (prima aveva inciso musica come Lizzy Grant) ...

MotoGp - la Ducati si prepara per il Gran Premio del Giappone : dieci curiosità da sapere sull’appuntamento di Motegi : dieci curiosità da conoscere relative al Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Il prossimo fine settimana si svolgerà una delle più affascinanti gare in calendario, il Gran Premio del Giappone in programma sul circuito del Twin Ring Motegi, sedicesimo appuntamento del Mondiale per il Ducati Team e per le scuderie rivali. Ecco i 10 dati essenziali da sapere: La prima volta in assoluto che la Ducati è ...

SAFE HOUSE - NESSUNO È AL SICURO - ITALIA 1/ curiosità sul film con Denzel Washington : SAFE HOUSE - NESSUNO è al SICURO in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, su ITALIA 1 alle 21:20. Nel cast Denzel Washington, Ryan Reynolds. Curiosità sul film

THE HELP - RAI 1/ curiosità sul film con Emma Stone - oggi - 16 ottobre 2019 - : The HELP in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, su Rai Uno alle 21:25. Nel cast Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer e Jessica Chastain. Curiosità sul film

Cyberpunk 2077 - alcune curiosità sul videogioco più atteso del 2020 : Cyberpunk 2077 è molto probabilmente il gioco che ha fatto parlare di più di sé in questi anni con il team polacco di CD PROJEKT RED che dopo il successo costruito con la saga di The Witcher, è pronto a sganciare un’altra bomba sul mercato videoludico. Aprile 2020 sembra nonostante tutto ancora troppo lontano. Ma cosa si sa fino ad ora di Cyberpunk 2077? L’ambientazione del nuovo titolo di CD PROJEKT RED è ispirata al gioco di ruolo ...

LASCIATI ANDARE - RAI 3/ curiosità sul film con Toni Servillo - oggi - 11 ottobre 2019 - : LASCIATI ANDARE in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019. Nel cast Toni Servillo, Carla Signoris. Curiosità sul film.

UNA 44 MAGNUM PER L'ISPETTORE CALLAGHAN - IRIS/ curiosità sul film con Clint Eastwood : Una 44 MAGNUM per L'ISPETTORE CALLAGHAN in onda stasera, 10 ottobre 2019, su IRIS. Nel cast Clint Eastwood, Hal Holbrook, Mitchell Ryan. Curiosità sul film