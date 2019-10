Zlatan Ibrahimovic | su Instagram la nuova Ferrari da 1 milione e mezzo di euro

Ibrahimovic al centro del mercato - lo svedese ci scherza su : “Ancelotti? Tutti chiamano Zlatan…” : L’attaccante svedese ha replicato alla battuta di Ancelotti, sottolineando come siano molti a chiamarlo per chiedergli del suo futuro Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sè, soprattutto adesso che il suo contratto con i Los Angeles Galaxy è prossimo alla scadenza. A dicembre infatti lo svedese sarà libero di scegliersi la propria destinazione e, sentendo l’ex United, sono molte le squadre interessate a lui. ...

Zlatan Ibrahimovic torna in Serie A? I bookmaker non hanno dubbi : Fiorentina favorita! : Zlatan Ibrahimovic strizza l’occhio alla Serie A e i bookmaker si scatenano: la Fiorentina sarebbe la favorita per la corsa allo svedese Il prossimo 31 dicembre il contratto di Zlatan Ibrahimovic con i Los Angeles Galaxy sarà ufficialmente scaduto. Nonostante i 38 anni d’età il carisma e l’entusiasmo sono quelli di sempre e ‘Ibracadabra’ non ha alcuna intenzione di smettere. Le recenti dichiarazioni ...

Zlatan Ibrahimovic il sogno di gennaio di parecchi club italiani - ma dovrà andrà il fuoriclasse svedese? : Uno dei più forti calciatori di tutti i tempi Zlatan Ibrahimovic che con il suo fisico bestiale ha attratto tifosi di mezzo mondo è senza squadra e nel mirino di parecchie squadre. Per lunghi anni in Italia, ora dopo l’avventura conclusa con la squadra del Los Angeles Galaxy aspetta una chiamata per chiudere in maniera gloriosa la sua immensa carriera. Sono molte le squadre italiane che stanno cercando di accaparrarsi le prestazioni ...

MLS - Zlatan Ibrahimovic top seller del campionato USA : la sua è la maglietta più venduta! : La maglia di Zlatan Ibrahimovic è la più venduta del campionato MLS: seguono Martinez, Vela, Rooney e Schweinsteiger Zlatan Ibrahimovic si conferma al top anche come ‘venditore’. Il campione svedese è uno dei giocatori più amati al mondo, con un gran seguito di follower sui social e una straordinaria capacità di diventare virale in qualsiasi cosa faccia: tanto con uno splendido gol in campo, quanto con una dichiarazione ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Zlatan Ibrahimovic - le 10 frasi celebri dello svedese : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti in circolazione. Inizia la carriera in Svezia al Malmo ma la prima vera grande esperienza è quella con la maglia dell’Ajax, si mette in mostra ed il grandissimo colpo di mercato lo piazza la Juventus, lo svedese si mette subito in mostra con il club bianconero, forza fisica impressionante, ...

Daniele De Rossi e non solo : anche Zlatan Ibrahimovic nel mirino del Boca Juniors : Zlatan Ibrahimovic dopo Daniele De Rossi. L’idea, che solo un paio di anni fa sarebbe stata bollata come follia calcistica, è del direttore sportivo del Boca Juniors Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra di entrambi i calciatori. L’ex capitano della Roma veste già la maglia degli xeneizes, mentre per l’attaccante svedese ci sarà ancora da aspettare. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il centravanti ex Juve, ...