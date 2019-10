X FACTOR 2019 LIVE | 1a PUNTATA Maionchi ed Eugenio Campagna top | Mariam eliminata

X FACTOR 2019 - Mika spiazza tutti e dice ai giudici : «Non ascoltate quei pezzi di m**da» : X Factor 2019, Mika spiazza tutti e dice ai giudici: «Non ascoltate quei pezzi di m**a». Mika è il primo super ospite dei Live di XF13 che seguiamo in diretta su Leggo.it. Il...

X FACTOR 2019 - le pagelle del primo live : Com'è andato il primo live di X Factor 2019? Musicalmente è andato abbastanza bene, televisivamente è stato senza infamia e senza lode. Nel nuovo X Factor Dome a Monza lo spettacolo (palco, luci, corpo di ballo, etc) è di alto livello, ma nella dinamica della gara è mancato il ritmo. . A parte le performance dei due ospiti Coez e Mika e una strana frase pronunciata da quest'ultimo all'indirizzo dei giudici ...

X FACTOR 2019 Live - 1a puntata/ Mariam eliminata - Mika : dà della vecchia a Giordana ma poi... : X Factor 2019: Mariam prima eliminata del Live Show. Mika è incontenibile e ne ha per tutti... Prima bocciatura per Sfera Ebbasta?

X FACTOR 2019 Live prima puntata : eliminato e riassunto del 24 ottobre : X Factor 2019 prima puntata, cosa è successo nel Live di giovedì 24 ottobre Sono cominciati i Live di X Factor 2019 su Sky: la prima puntata è andata in onda giovedì 24 ottobre e non sono mancati i colpi di scena! La gara si è svolta in tre manche, intervallate dai due ospiti della […] L'articolo X Factor 2019 Live prima puntata: eliminato e riassunto del 24 ottobre proviene da Gossip e Tv.

Mariam Rouass - X Factor 2019 Al via il live show di X Factor 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta il primo liveblogging della stagione, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul nuovo palco dell'X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del primo live show 21.15: Con le sensazioni di giudici e concorrenti alla viglia del live, inizia la tredicesima edizione di X Factor.

X FACTOR 2019 : Sofia canta L’ultimo Bacio di Carmen Consoli (VIDEO) : X Factor 2019: Sofia canta L’ultimo Bacio di Carmen Consoli. Il video dell’esibizione. Stasera è partito il primo live di X Factor 2019, in onda da oggi ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in tre manche che produrranno tre concorrenti al ballottaggio che si sfideranno per non essere eliminati alla prima puntata. La prossima a esibirsi è: Sofia Tornambene canta L’ultimo ...

X FACTOR 2019 eliminato primo live : secondo nome allo scontro finale è Giordana : X Factor 2019 eliminato primo live. X Factor 13 la prima puntata: Mika e Coez ospiti Il primo live di X Factor 13 si apre con un’esibizione di Alessandro Cattelan con i ragazzi e i giudici. La serata è strutturata su tre manche con 4 cantati ciascuno. I meno votati dal pubblico di ciascuna manche si ritrovano allo scontro finale ma un giudice misterioso (l’ospite Mika) potrà salvare il suo preferito. X Factor 13 eliminato primo live: ...

X FACTOR 2019 : Giordana canta Jocelyn Flores di XXXTentacion (Video) : X Factor 2019: Giordana canta “Jocelyn Flores” di XXXTentacion. Il video dell’esibizione. Stasera è partito il primo live di X Factor 2019, in onda da oggi ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in tre manche che produrranno tre concorrenti al ballottaggio che si sfideranno per non essere eliminati alla prima puntata. I prossimo a esibirsi è Giordana canta Jocelyn Flores di XXX ...