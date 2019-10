Watch Dogs Legion | Gods & Monsters e Rainbow Six Quarantine arriveranno su PS5 e Xbox

The Last Of Us Parte II - Watch Dogs Legion e molti altri giochi rimandati : Nella serata di ieri c’è stato un vero e proprio massacro di rinvii, non solo The Last Of Us Parte II ma anche Watch Dogs Legion, Ghost of Tsushima, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters non usciranno più nella data prevista. The Last Of Us Parte II rimandato a Maggio 2020 Iniziamo con il gioco più atteso del 2020, ossia The Last Of Us Parte II, il quale non uscirà più a Febbraio 2020 ma il ...

Watch Dogs Legion - Rainbow Six Quarantine - e Gods and Monsters ufficialmente rinviati : Ubisoft ha annunciato di recente che Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, e Gods and Monsters saranno rinviati al prossimo anno fiscale della compagni, ovvero dopo il primo aprile 2020. L'annuncio è stato accompagnato da un drastico taglio al budget di quest'anno, ovvero dai 2.185 miliardi di euro previsti inizialmente ai 1.450 stanziati al momento. Questa decisione è stata presa in quanto le aspettative di guadagno per i titoli riportati ...

Watch Dogs Legion permetterà un numero massimo di 20 personaggi alla volta : Watch Dogs Legion rappresenta uno sparti acque con i precedenti capitoli della saga. Come possiamo vedere, infatti, in seguito alla presentazione del titolo all'E3 abbiamo potuto apprendere come il gioco porterà per la prima volta nella saga più protagonisti concomitanti, per la precisione potremo formare una squadra di personaggi da noi controllabili.Ebbene, proprio a questo riguardo, ora sappiamo che il massimo numero di personaggi reclutabili ...

Watch Dogs e la scelta del set inglese - Ubisoft spiega il perchè del cambio di location : A circa sei mesi di distanza dall'uscita di Watch Dogs Legion, è lecito domandarsi effettivamente quale sarà la qualità finale della nuova produzione di Ubisoft. Un brand che non ha bisogno di certo di presentazioni quello del colosso transalpino, che nelle sue due precedenti iterazioni ha saputo portare su schermo idee interessanti e un gameplay accattivante. Punta a superarsi quindi il publisher francese, che con Watch Dogs Legion ...

Watch Dogs - Far Cry Blood Dragon e Rayman diventeranno delle serie animate : Ubisoft sta ampliando i suoi "piani televisivi" con delle nuove serie animate. Lo studio sta pianificando show che ruotano attorno a Rayman, Watch Dogs e lo spin-off di Far Cry 3, Blood Dragon.THR riferisce che alcune delle serie animate sono ciò che ci si potrebbe aspettare dal catalogo di Ubisoft. Produrrà uno speciale Rabbids Invasion e sta sviluppando show basati su Rayman e sul gioco per cellulare Hungry Shark. Da qui, però, le idee ...

Watch Dogs : Legion è la simulazione più dettagliata mai vista? - intervista : L'anteprima di Watch Dogs: Legion mostrata dai ragazzi di Ubisoft nel corso della conferenza E3 è stata una fra le novità più interessanti a fare capolino fra i palchi della manifestazione. Se la presenza del terzo capitolo della celebre serie non era di certo una sorpresa, a stupire il pubblico intervenne un sistema di gameplay completamente diverso rispetto al funzionamento di qualsiasi altra opera nota.Nella Londra di Legion, infatti, sarà ...

La complessità di Watch Dogs Legion è "quasi indescrivibile" : Di tutti i titoli open world di Ubisoft che abbiamo visto fino ad oggi, Watch Dogs Legion è forse il più ambizioso. I giocatori possono reclutare e giocare come qualsiasi NPC nella Londra del gioco, e in passato si è detto che il nuovo capitolo della serie presenterà "tra le migliaia e i milioni" di NPC.In un'intervista con Stevivor, l'associate producer Ashley Johnson ha parlato delle sfide nello sviluppo di un tale sistema. "Questo è ...

Ubisoft alla Milan Games Week 2019 con le anteprime di Watch Dogs Legion - Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020 : Mancano ormai pochi giorni all'apertura delle porte di Milan Games Week powered by TIM, nona edizione della fiera che riunisce migliaia di appassionati di videogiochi. Ubisoft animerà la manifestazione con tre incredibili anteprime: Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020. Scopriamo i dettagli nel comunicato.Il lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è alle porte e per l'occasione Ubisoft sarà presente ...

Watch Dogs Legion presenterà una rigiocabilità potenzialmente enorme : Watch Dogs Legion è stato presentato durante l'E3 del 2019 e da allora si è parlato molto del gioco e della sua alta rigiocabilità. In un recente evento dedicato alla community, l'Art Director Josh Cook ha approfondito l'argomento."Per fare in modo che un sistema complesso come il gioca con chi vuoi possa funzionare dobbiamo avere l'opportunità di tornare in posti differenti e fare cose differenti. Ad esempio nella demo dell'E3 siamo andati a ...

Watch Dogs : Legion presenterà un hacking più evoluto rispetto al passato : Ubisoft ci parla del "Social Engineering" : Il vero nucleo di Watch Dogs come serie è incentrato sull'idea di hacking e su come questo si traduca nella meccanica di gioco. Questa caratteristica in particolare è stata migliorata in modo sostanziale in Watch Dogs 2 e ora sembra che il prossimo Watch Dogs: Legion espanderà ulteriormente il concetto.In un Q&A (via Reddit), Josh Cook, Art Director di Watch Dogs: Legion ha parlato di come l'hacking verrà portato a nuovi livelli nel prossimo ...