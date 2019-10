Volkswagen Golf 8 - Come cambia la nuova generazione

Volkswagen - Tutte le novità della Golf 8 - VIDEO : Sul numero di novembre di Quattroruote, in edicola dal 25 ottobre, spieghiamo come la Volkswagen Golf, dal 1974 a oggi, ad ogni generazione sia sostanzialmente riuscita a incarnare lo spirito del tempo - lo Zeitgeist, per dirla nella sua lingua madre, di ogni epoca - e come questo sia stato uno dei segreti per la sua longevità. Nel momento in cui lottava serie si svela al mondo, viene spontaneo chiedersi come interpreterà il decennio 2020: un ...

Volkswagen Golf 8 - La presentazione in diretta streaming - LIVE : L'appuntamento è fissato per le 18.30, quando la Volkswagen darà il via alla presentazione della nuova Golf 8. Per un'anteprima così importante i tedeschi hanno deciso di giocare in casa: l'ottava generazione della compatta sarà svelata a Wolfsburg, città dove è nato il marchio. Nel video qui sotto potete seguire in diretta lo streaming del debutto ufficiale della nuova cinque porte.

Nuova Volkswagen Golf 8 - com’è fatta l’ultima generazione : La Volkswagen Golf 8 debutta a Wolfsburg, cuore del gruppo Vw, e lo fa con un lungo carico di novità. Ottava generazione

Volkswagen Golf - debutta l’ottava generazione. Com’è e cosa c’è da sapere – FOTO : Ben 45 anni di carriera e più di 35 milioni di esemplari costruiti: sono questi i numeri, impressionanti, della Volkswagen Golf. Ora la berlina compatta tedesca giunge alla sua ottava generazione, che punta forte su digitalizzazione e propulsori elettrificati. I caposaldi stilistici e tecnici – l’auto, lunga circa 4,3 metri ed è realizzata sulla base del pianale modulare MQB – rimangono invariati, ma tutto è stato ottimizzato per ...

Volkswagen - Le Golf speciali più curiose FOTO GALLERY : Il giorno della Volkswagen Golf VIII è arrivato: in serata vi sveleremo le linee e le caratteristiche dellottava generazione della celebre best seller di Wolfsburg, sulla cresta dellonda da 45 anni. Un modello che ben si inserisce nel solco del rinnovamento della Casa tedesca, avviato di recente con il nuovo logo, lennesimo della sua storia, e altre grafiche, ma soprattutto con lelettrica ID.3. Come sempre, la nuova Golf sarà unauto rivolta a ...

Volkswagen - Accelerati i tempi per produrre la Golf 8 : A ormai poche ore dal lancio mediatico della Golf 8, la Volkswagen fornisce altre informazioni sulla sua nuova vettura. Stavolta i riflettori sono puntati sulla produzione: quella della pre-serie è stata avviata in agosto, mentre i primi esemplari definitivi raggiungeranno le concessionarie tedesche nel mese di dicembre. Il debutto in Italia non è stato ancora annunciato.60 minuti in meno per ogni esemplare. Dopo i 35 milioni di esemplari ...

Volkswagen Golf - L'ultimo teaser prima del debutto - VIDEO : La nuova generazione della Golf sarà svelata il 24 ottobre a Wolfsburg. Lo ha comunicato la stessa Volkswagen, che ha anticipato il design dell'ottava serie con alcuni sketch che mostrano l'esterno e l'interno della cinque porte. Fatta eccezione per il frontale, totalmente inedito, la segmento C evolverà lo stile dell'attuale generazione, proponendo dettagli più moderni abbinati alle proporzioni di sempre. Anche ibrida. "I punti di forza ...

Volkswagen Golf - Primo sguardo all'ottava serie - VIDEO : La nuova generazione della Golf sarà svelata il 24 ottobre a Wolfsburg. Lo ha comunicato la stessa Volkswagen, che ha anticipato il design dell'ottava serie con due sketch che mostrano l'esterno e l'interno della cinque porte. Fatta eccezione per il frontale, totalmente inedito, la segmento C evolverà lo stile dell'attuale generazione, proponendo dettagli più moderni abbinati alle proporzioni di sempre. Anche ibrida. "I punti di forza che ...

Volkswagen Golf - Primo sguardo all'ottava generazione : La nuova generazione della Golf sarà svelata il 24 ottobre a Wolfsburg. A comunicarlo è stata la stessa Volkswagen, che ha anticipato il design dell'ottava generazione della cinque porte con due teaser che mostrano l'esterno e l'interno della vettura. Fatta eccezione per il frontale, totalmente inedito, la segmento C evolverà lo stile dell'attuale generazione, proponendo dettagli più moderni abbinati alle proporzioni di sempre.Anche ibrida. ...

Volkswagen - Prezzi al ribasso per Golf e up! elettriche : In attesa del lancio commerciale della ID.3 la Volkswagen ha rimodulato l'offerta dei modelli elettrici esistenti sul mercato italiano. Sono stati infatti ridotti in maniera significativa i Prezzi della e-Golf ed è stata lanciata la rinnovata e-up!: grazie a tutte le agevolazioni previste i preventivi possono scendere fino a 14.900 e 6.900 euro rispettivamente. Per la ID.3, attesa sul mercato nel corso del 2020, è previsto invece un listino a ...

Volkswagen Golf - La GTE su strada senza veli : Ibrida e praticamente senza veli. Si mostra così la Golf di ottava generazione nelle più recenti foto spia, quando manca ormai poco tempo alla presentazione ufficiale. Vedremo la gamma in autunno, quando scopriremo anche le opzioni dei powertrain disponibili, con un prevedibile alto tasso di elettrificazione e versioni mild hybrid già annunciate. A tradirla lo sportello di ricarica. Che si tratti di un modelli ibrido plug-in lo conferma la ...