VIDEO Max Verstappen F1 | GP Messico 2019 | “Sarà dura | la Ferrari va forte Dobbiamo

DIRETTA TREVISO VENEZIA/ Streaming VIDEO tv : parola a coach Max Menetti : DIRETTA TREVISO VENEZIA Streaming video tv: parla coach Menetti, orario e risultato live del derby veneto di basket per la quinta giornata di Serie A.

VIDEO F1 Max Verstappen - GP Russia 2019 : “Ho ottime sensazioni specialmente nel T3 - non mi preoccupa la penalità” : Max Verstappen è stato il più veloce in assoluto nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Sulla pista di Sochi l’olandese della Red Bull ha firmato il miglior tempo nella sessione pomeridiana mettendo in evidenza una sorprendente competitività nella simulazione di qualifica con gomme morbide a testimonianza dell’efficacia del nuovo motore endotermico ...

VIDEO F1 - Max Verstappen GP Singapore 2019 : “I miglioramenti hanno funzionato - la qualifica sarà fondamentale” : Una giornata in chiaro scuro quella di prove libere del GP di Singapore 2019 per Max Verstappen. L’olandese ha ottenuto il secondo tempo, a poco meno di 2 decimi dal crono di riferimento della sessione siglato dal solito Lewis Hamilton, ma sul passo gara la distanza si è notevolmente ampliata e non sarà facile per nessuno contendere al britannico la vittoria in questo fine settimana. Max rimane ottimista anche per via di miglioramenti ...

Trailer di Daybreak su Netflix - l’horror in salsa teen : quando la scuola diventa Mad Max (VIDEO) : Il liceo non è mai stato così difficile in Daybreak su Netflix. I fumetti di Brian Ralph prendono vita sullo schermo in una serie TV composta da dieci episodi che arriverà il mese prossimo sulla piattaforma. La comedy horror post-apocalittica è ambientata a Glendale, in California. In seguito all'esplosione di diverse bombe atomiche, la popolazione viene decimata e i superstiti sono costretti a combattere per la loro sopravvivenza. Le strade ...

Vuelta di Spagna – Maxi caduta a metà della 19ª tappa : a terra anche la maglia rossa Roglic! [VIDEO] : Importante caduta a metà della 19ª tappa della Vuelta di Spagna: coinvolti, fra i tanti, anche Miguel Angel Lopez e la maglia rossa Primoz Roglic La 19ª tappa della Vuelta di Spagna regala un importante turning point a metà della corsa. Ad una sessantina di km dal termine, una Maxi caduta ha coivolto diversi ciclisti di spessore: sono finiti a terra Miguel Angel Lopez, Rafa Majka, Tony Martin (unico ritiratosi) e soprattutto la maglia ...

VIDEO Max Biaggi - GP Misano 2019 : “Un pilota italiano sarebbe importante per la mia squadra” : Il quattro volte campione del mondo Max Biaggi sta vivendo una fantastica stagione da Team manager in Moto3 con la sua Max Racing Team in questo 2019 in quanto il suo pupillo spagnolo Aron Canet sta lottando ferocemente per il titolo e pare essere il rivale più pericoloso per il toscano Lorenzo Dalla Porta. Il venerdì di libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 non è stato il migliore per l’iberico che è caduto al termine ...

Maltempo in Giappone - il tifone Faxai si abbatte su Tokyo : maxi evacuazione - fermati treni e aerei [FOTO e VIDEO] : Mentre sull’oceano Atlantico l’uragano Dorian si abbatte con violenza sul Canada e minaccia l’Europa, anche in Giappone sta arrivando una tempesta tropicale di cui Tokyo sta già fronteggiando i primi fenomeni meteo estremi provocati dal tifone Faxai, che sta risalendo l’oceano Pacifico ed è un “mostro” di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. Nella metropoli Giapponese (che conta oltre 9 milioni di ...

Finale thriller nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna : maxi caduta - poi Sam Bennett beffa tutti in volata [VIDEO] : Incredibile Finale nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna: una maxi caduta ferma diversi ciclisti nel tratto conclusivo, poi Sam Bennett beffa tutti in volata partendo dalle retrovie Dopo le montagne affrontate nelle ultime frazioni, la 14ª Tappa della Vuelta di Spagna, corsa quest’oggi da San Vicente de la Barquera a Oviedo, ha rappresentato una grande occasione per le ruote veloci. Superato il GPM di terza categoria de l’Alto La Madera, ...

VIDEO Max Verstappen - GP Italia F1 2019 : “Sul bagnato abbiamo più chance di rimontare - il nuovo motore è più potente” : Si profila un fine settimana in salita a Monza per Max Verstappen, il quale sarà costretto a partire dall’ultima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2019 a causa dell’introduzione della quarta power-unit nella sua Red Bull. Il talentuoso pilota olandese ha ben figurato nelle prove odierne inserendosi in quinta piazza appena alle spalle delle Mercedes e delle Ferrari, perciò l’impressione è che ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : problemi al motore vecchio per Max Verstappen nelle libere : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio del Belgio 2019 per Max Verstappen. Il pilota olandese ha fatto fatica specialmente nel pomeriggio raccogliendo solo un deludente sesto tempo assoluto a 1″2 dalla prima delle Ferrari e addirittura alle spalle della Racing Point di Sergio Perez. Verstappen si è lamentato durante le FP2 via radio con la squadra per un presunto problema al motore della sua Red Bull che lo ...